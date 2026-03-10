Alcanzan un preacuerdo en la negociación del convenio de los comedores escolares y la huelga queda desconvocada
Según ha adelantado LAB, el acuerdo recoge "importantes mejoras laborales, salariales y sociales". Por su parte, ELA ha anunciado que no firma el pacto "por no cumplir los mínimos exigidos por las plantillas".
Los sindicatos LAB, CC. OO. y UGT han alcanzado un preacuerdo en la negociación del convenio colectivo de los comedores escolares de gestión directa de la Comunidad Autónoma Vasca, "con mejoras en ratios y avances salariales".
Tras meses de negociación y movilización por parte de las trabajadoras del sector, LAB ha destacado que el acuerdo recoge "importantes mejoras laborales, salariales y sociales", como la modificación de los ratios en el aula de 3 años y en educación primaria.
Según la nota emitida por la central abertzale, en el caso de las aulas de 3 años, se establece una monitora cuando se superen los 20 alumnos, mientras que en Educación Primaria, el ratio se reducirá de 37 a 30 alumnos para el curso 2027-2028. Hasta entonces, en los tres primeros cursos se incorporará una monitora más cuando se superen los 30 alumnos.
Asimismo, el acuerdo recoge la equiparación salarial con el personal de cocina del Gobierno Vasco, lo que supondrá una subida del 6,5 % al inicio de los contratos de las nuevas licitaciones, que se aplicará como máximo en enero de 2027.
El nuevo convenio tendrá una vigencia de 2024 a 2030, "garantizando estabilidad para el sector durante ese periodo", según ha remarcado el sindicato, que ha decidido desconvocar las jornadas de huelga previstas para este miércoles y jueves, reconociendo que "la lucha y la movilización de las trabajadoras han permitido alcanzar avances reales y significativos".
ELA no se une al acuerdo
Por su parte, ELA ha anunciado que no firma el convenio al considerar que "no cumple los mínimos exigidos" por las plantillas del sector. "El texto no garantiza la equiparación salarial con los sectores de cocinas y limpieza en 2026, establece límites a las subidas salariales y no incluye ninguna referencia al IPC, lo que deja a las trabajadoras sin garantías para mantener su poder adquisitivo", apunta este sindicato.
En un comunicado, ELA también ha denunciado que el Gobierno Vasco ha modificado la tabla de ratios únicamente para el personal de infantil y primaria, "dejando fuera al personal de Secundaria y al personal de office". "Esta modificación parcial no es suficiente".
Por último, ha reprochado que los sindicatos firmantes hayan optado por cerrar el acuerdo "pese al contexto de movilización".
Paros
Convocados por LAB, ELA, CC. OO. y UGT, se llevaron a cabo tres jornadas de huelga en los comedores a finales de febrero y para esta semana había convocadas otras tres (los días 10, 11 y 12 de marzo). LAB tiene mayoría en la mesa de negociación, con una representación del 54,01 %.
