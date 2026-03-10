LAN-GATAZKA
Aurreakordioa lortu dute eskola jangeletako negoziazioan, eta greba deialdia bertan behera geratu da

LABek jakinarazi duenez, "lan, soldata eta gizarte arloko hobekuntza garrantzitsuak" jasotzen ditu akordioak, eta "lorpen historikoa" da. Bere aldetik, ELAk aurreratu du ez duela sinatuko ituna, "langileek eskatutako gutxienekoak betetzen ez dituelako betetzen". 

EITB

Azken eguneratzea

LAB, CC. OO. eta UGT sindikatuek aurreakordioa lortu du Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetako kudeaketa zuzeneko jangelen hitzarmen kolektiboaren negoziazioan. Besteak beste, ratioetan murrizketak eta soldatetan igoerak adostu dituzte.  ELAk ez du babestu ituna.

Ohar batean eman du LABek akordioaren berri. Bertan zehazten denez, aurreakordioaren "lorpen historikoetako bat 3 urteko gelako eta lehen hezkuntzako ratioen aldaketa" da. Adostutakoaren arabera, 3 urteko geletan 20 ikasle baino gehiago daudenean begirale bat egongo da, eta Lehen Hezkuntzan, 2027-2028 ikasturterako ratioa 37 ikasletik 30era jaitsiko da. Ordura arte, lehenengo hiru mailatan, 30 ikasle baino gehiago daudenean, begirale bat gehiago sartuko da.

Halaber,  soldatak Eusko Jaurlaritzako sukaldeko langileekin parekatzea  ere jaso dute aurreakordioan. "Horrek % 6,5eko igoera ekarriko du lizitazio berrien kontratuen hasieran (gehienez, 2027an)", zehaztu du sindikatu abertzaleak.  "Aurreakordio hau sinatu ondoren, LABek aurreikusitako greba egunak bertan behera uztea erabaki du, borroka eta langileen mobilizazioari esker benetako aurrerapen esanguratsuak lortu direla aitortuta

Hitzarmen berriak 2024tik 2030era arteko indarraldia izango du, "epe horretan sektorearentzat egonkortasuna bermatuz".  

ELAk ez du babestu

Bere aldetik, ELAk jada aurreratu du ez duela akordioa sinatu, "langileek eskatutako gutxienekoak betetzen ez dituelako betetzen". Sindikatu horren arabera, "akordioak ez du bermatzen sukalde eta garbikuntzako langileekin soldatak parekatzea, soldata igoerak mugatzen ditu eta ez du KPIari buruzko erreferentziarik jasotzen".

Ratioen taulari dagokienez, ELAk salatu du "soilik haur eta lehen hezkuntzako langileentzat" aldatu direla, eta "bigarren hezkuntzako langileak eta officeko langileak kanpoan" utzi dituztela. "Aldaketa partzial hori ez da nahikoa".

 Halaber, salatu du "sinatzaileek mobilizazio testuinguruan akordioa ixtea erabaki dutela".

Lanuzteak

LAB, ELA, CC. OO. eta UGT sindikatuek deituta, hiru greba egun egin zituzten sektoreko langileek otsailaren amaieran, eta aste honetarako beste hiru dituzte deituta (martxoaren 10ean, 11n eta 12an). LABek du gehiengoa negoziazio mahaian, % 54,01eko ordezkaritzarekin. 

 

 

