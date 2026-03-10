Aurreakordioa lortu dute eskola jangeletako negoziazioan, eta greba deialdia bertan behera geratu da
LABek jakinarazi duenez, "lan, soldata eta gizarte arloko hobekuntza garrantzitsuak" jasotzen ditu akordioak, eta "lorpen historikoa" da. Bere aldetik, ELAk aurreratu du ez duela sinatuko ituna, "langileek eskatutako gutxienekoak betetzen ez dituelako betetzen".
LAB, CC. OO. eta UGT sindikatuek aurreakordioa lortu du Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetako kudeaketa zuzeneko jangelen hitzarmen kolektiboaren negoziazioan. Besteak beste, ratioetan murrizketak eta soldatetan igoerak adostu dituzte. ELAk ez du babestu ituna.
Ohar batean eman du LABek akordioaren berri. Bertan zehazten denez, aurreakordioaren "lorpen historikoetako bat 3 urteko gelako eta lehen hezkuntzako ratioen aldaketa" da. Adostutakoaren arabera, 3 urteko geletan 20 ikasle baino gehiago daudenean begirale bat egongo da, eta Lehen Hezkuntzan, 2027-2028 ikasturterako ratioa 37 ikasletik 30era jaitsiko da. Ordura arte, lehenengo hiru mailatan, 30 ikasle baino gehiago daudenean, begirale bat gehiago sartuko da.
Halaber, soldatak Eusko Jaurlaritzako sukaldeko langileekin parekatzea ere jaso dute aurreakordioan. "Horrek % 6,5eko igoera ekarriko du lizitazio berrien kontratuen hasieran (gehienez, 2027an)", zehaztu du sindikatu abertzaleak. "Aurreakordio hau sinatu ondoren, LABek aurreikusitako greba egunak bertan behera uztea erabaki du, borroka eta langileen mobilizazioari esker benetako aurrerapen esanguratsuak lortu direla aitortuta
Hitzarmen berriak 2024tik 2030era arteko indarraldia izango du, "epe horretan sektorearentzat egonkortasuna bermatuz".
ELAk ez du babestu
Bere aldetik, ELAk jada aurreratu du ez duela akordioa sinatu, "langileek eskatutako gutxienekoak betetzen ez dituelako betetzen". Sindikatu horren arabera, "akordioak ez du bermatzen sukalde eta garbikuntzako langileekin soldatak parekatzea, soldata igoerak mugatzen ditu eta ez du KPIari buruzko erreferentziarik jasotzen".
Ratioen taulari dagokienez, ELAk salatu du "soilik haur eta lehen hezkuntzako langileentzat" aldatu direla, eta "bigarren hezkuntzako langileak eta officeko langileak kanpoan" utzi dituztela. "Aldaketa partzial hori ez da nahikoa".
Halaber, salatu du "sinatzaileek mobilizazio testuinguruan akordioa ixtea erabaki dutela".
Lanuzteak
LAB, ELA, CC. OO. eta UGT sindikatuek deituta, hiru greba egun egin zituzten sektoreko langileek otsailaren amaieran, eta aste honetarako beste hiru dituzte deituta (martxoaren 10ean, 11n eta 12an). LABek du gehiengoa negoziazio mahaian, % 54,01eko ordezkaritzarekin.
Zure interesekoa izan daiteke
Erregaien prezioen igoera gainbegiratzen ari da Espainiako Gobernua, arau-hausterik izan den argitzeko
Facua kontsumitzaileen elkarteak salatu du Irango gerra baliatzen ari direla gasolindegiak, prezioak puzteko. Jokabide "espekulatibo" horren aurrean, esku hartzeko eskatu dio Espainiako Gobernuari.
Imanol Pradales, Hithium enpresari buruz: "Nafarroarako ona dena gure herrirako ona da"
Pradales lehendakariak publikoki zoriondu ditu Maria Chivite presidentea eta Irujo sailburua, nahiz eta aitortu Eusko Jaurlaritzak ere lan handia egin duela Hithiumen proiektua Euskadira erakartzeko. Nafarroa aukeratzea "oso albiste ona" dela esan du, eta gogorarazi du "Europako beste edozein tokitan" lur har zezakeela.
EAEko automobilgintza sektoreak 24.853 milioi euro fakturatu zituen 2025ean, aurreko urtean baino % 1,9 gutxiago
Euskadiko automobilgintza klusterrak (Acicae) jakinarazi duenez, emaitza horiek etorri dira EAEk presentzia handia duten zenbait merkatutan, hala nola Europan eta Ipar Amerikan, ibilgailuen ekoizpena gelditu egin delako.
Talgok 200 langile kontratatzeko prozesua abiatu du Araban
Erdi-mailako edo goi-mailako profil industrialeko langileak eta ingeniariak kontratatuko ditu enpresak. Egun 700 behargin inguru dituen Ribabellosako lantegiaren gaitasun industriala handitu nahi dute, sei mila milioi euroko eskaera-zorroari aurre egiteko.
Iñigo Ansola: "Poztu egiten nau inbertsio handi bat Euskal Herrira etortzeak"
Txinako Hithium Energy enpresak Euskadira etortzeko asmoa alde batera utzi eta Nafarroaren alde egin duela jakin ostean, Bizkai Buru Batzarraren presidente Iñigo Ansolak esan du ez dela sartuko lurraldeen arteko lehian. Nafarroagatik pozten dela adierazi du, Txinako enpresa Foru Erkidegoan egoteak EAEn ere eragin positiboa izango duela uste duelako Ansolak.
"Arrakasta-istorio bat" abian, Hithium Nafarroan ezarriko baita
Maria Chivitek atzoko iragarpena formalizatu du, eta akordioa "zuhurtziaz" lantzen ari direla nabarmendu du, besteak beste, lantegia non kokatuko den erabakitzeke baitago. Aukeraketa bat dator Nafarroako politikek energian eta enplegua sortzearen alde egin duten apustuarekin, baita Hithiumek Europara hedatzeko duen nahiarekin ere.
Donostiako Radio Taxi eta sagardotegiek txotx denboraldian garraioa indartzea adostu dute
Tokiko taxilariekin koordinatuta eta Erregimen Bereziko Eremua aktibatuta, Donostialdeko zerbitzua bermatuko da.
Volkswagen Taldearen irabaziak % 44,3 murriztu ziren 2025ean, 6.900 milioi euroraino
AEBko muga-zergek, Porscheren produktuen estrategiaren doikuntzarekin lotutako gastuek, dibisen arteko aldeek eta prezioen konbinazioaren ondorioek eragin dute mozkinak urriagoak izatea. Hala ere, salmenten ondoriozko diru-sarreren kopurua egonkor izan da.
Argiaren prezioek, gora: azken urtebeteko mailarik altuenera heldu dira Ekialde Hurbileko gatazkaren ondorioz
Iazko otsailetik ez zen eguneko batez besteko prezio altuagorik erregistratzen handizkako merkatu elektrikoan.