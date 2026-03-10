ATAQUE CONTRA IRÁN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La CNMC ordena "maximizar la supervisión" de las gasolineras ante la escalada de precios

Facua acusa a las gasolineras de aprovechar la volatilidad del crudo para inflar márgenes y reclama al Gobierno que intervenga para frenar lo que considera un comportamiento claramente especulativo.
Preocupación entre los camioneros ante la fuerte subida del precio de los carburantes: “Llevamos oro líquido; van a empezar los robos”
Imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Gasolindegien prezioen igoera gainbegiratzen ari da Espainiako Gobernua, arau-hausterik izan den argitzeko
author image

EITB

Última actualización

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está supervisando las subidas de precios de las 12 000 gasolineras que existen en el Estado español en el contexto de las alzas del crudo provocadas por la guerra entre Irán e Israel y Estados Unidos. Lo ha confirmado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

"El pasado viernes tuve la ocasión de remitir una carta a la presidenta de la CNMC donde le hacía una solicitud y es maximizar la supervisión del impacto de esa subida de precios en los mercados mayoristas o los mercados minoristas energéticos", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrada este martes. 

Ha explicado que la institución liderada por Cani Fernández ya realiza esta labor "siempre". "La supervisión la hacen de manera constante y están supervisando las 12 000 gasolineras que existen en nuestro territorio, monitorizando si hay algún tipo de actuación que no cumpla con lo que es la normalidad en este contexto que desde luego es bastante complicado", ha declarado Aagesen, que ha enfatizado que "por supuesto" desde la CNMC "darán cuenta de cuál es su trabajo de supervisión y también supervisando los mercados eléctricos".

Así, la máxima representante de la cartera de Transición Energética ha afirmado que esto es "fundamental". "Esa es la labor de la CNMC y estoy convencida que como organismo independiente ellos también harán su valoración de qué es lo que está ocurriendo de manera constante", ha incidido.

Denuncia de Facua

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado que numerosas estaciones de servicio han vuelto a encarecer este martes el litro de gasóleo en una media de 8 céntimos, pese a la caída registrada en los últimos días en la cotización internacional del petróleo. La organización de consumidores acusa a las gasolineras de aprovechar la volatilidad del crudo para inflar márgenes y reclama al Gobierno que intervenga para frenar lo que considera un comportamiento claramente especulativo.

Según los datos recopilados por Facua, el precio del gasóleo acumula ya un repunte de más de 30 céntimos por litro en pocos días, con estaciones que llegan a marcar tarifas en el entorno de los 2 euros, mientras que las más baratas se sitúan por debajo de 1 euro por litro.

La asociación alerta de que estas subidas no guardan proporcionalidad con la evolución reciente del barril de crudo y del mercado mayorista de carburantes.


Titulares de Hoy Gobierno de España Energía Irán Economía

Te puede interesar

Iñigo Ansola
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Iñigo Ansola: "Me alegra que una gran inversión venga a Euskal Herria"

Tras conocerse que la empresa china Hithium Energy ha abandonado su intención de venir a Euskadi y ha apostado por Navarra, el presidente del Bizkaia Buru Batzar, Iñigo Ansola, ha asegurado que no entrará en una pugna territorial. Ansola ha manifestado que se alegra por Navarra porque cree que la presencia de la empresa china en la Comunidad Foral también tendrá un impacto positivo en la CAV.

Cargar más
Publicidad
X