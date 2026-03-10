La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está supervisando las subidas de precios de las 12 000 gasolineras que existen en el Estado español en el contexto de las alzas del crudo provocadas por la guerra entre Irán e Israel y Estados Unidos. Lo ha confirmado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

"El pasado viernes tuve la ocasión de remitir una carta a la presidenta de la CNMC donde le hacía una solicitud y es maximizar la supervisión del impacto de esa subida de precios en los mercados mayoristas o los mercados minoristas energéticos", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrada este martes.

Ha explicado que la institución liderada por Cani Fernández ya realiza esta labor "siempre". "La supervisión la hacen de manera constante y están supervisando las 12 000 gasolineras que existen en nuestro territorio, monitorizando si hay algún tipo de actuación que no cumpla con lo que es la normalidad en este contexto que desde luego es bastante complicado", ha declarado Aagesen, que ha enfatizado que "por supuesto" desde la CNMC "darán cuenta de cuál es su trabajo de supervisión y también supervisando los mercados eléctricos".

Así, la máxima representante de la cartera de Transición Energética ha afirmado que esto es "fundamental". "Esa es la labor de la CNMC y estoy convencida que como organismo independiente ellos también harán su valoración de qué es lo que está ocurriendo de manera constante", ha incidido.

Denuncia de Facua

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado que numerosas estaciones de servicio han vuelto a encarecer este martes el litro de gasóleo en una media de 8 céntimos, pese a la caída registrada en los últimos días en la cotización internacional del petróleo. La organización de consumidores acusa a las gasolineras de aprovechar la volatilidad del crudo para inflar márgenes y reclama al Gobierno que intervenga para frenar lo que considera un comportamiento claramente especulativo.

Según los datos recopilados por Facua, el precio del gasóleo acumula ya un repunte de más de 30 céntimos por litro en pocos días, con estaciones que llegan a marcar tarifas en el entorno de los 2 euros, mientras que las más baratas se sitúan por debajo de 1 euro por litro.



La asociación alerta de que estas subidas no guardan proporcionalidad con la evolución reciente del barril de crudo y del mercado mayorista de carburantes.





