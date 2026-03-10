La huelga en los comedores de la educación pública vasca se prolongará hasta el jueves. La jornada ha arrancado con movilizaciones en Bilbao y mañana están previstas protestas en los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca.

El paro afecta al personal de cocina, office y monitorado de las empresas que gestionan los comedores escolares de gestión directa. Los sindicatos denuncian que las empresas no se han movido de su anterior oferta, presentada en las negociaciones con la representación sindical.

Esa propuesta plantea equiparar los salarios de las trabajadoras subcontratadas con los del personal propio del Departamento de Educación para el curso 2027-2028. Sin embargo, las centrales sindicales consideran insuficiente ese calendario y reclaman que la medida se aplique de inmediato.

Según han reiterado, la equiparación salarial ya está recogida en el convenio colectivo firmado en 2023, por lo que exigen que se haga efectiva sin esperar a los próximos cursos. La representante de ELA Mari Cruz Rodriguez ha insistido en que el acuerdo establece ese compromiso y ha defendido que debe cumplirse cuanto antes.

La reunión celebrada ayer entre sindicatos y patronal terminó sin avances y ambas partes volverán a encontrarse mañana para intentar acercar posiciones.

En paralelo al conflicto laboral, el Departamento de Educación ha anunciado cambios organizativos en el servicio de comedor. El Gobierno Vasco reducirá progresivamente las ratios en los comedores de Educación Primaria hasta situarlas en un máximo de 30 alumnos por monitor en el curso 2027-2028, y prevé reforzar la atención en Educación Infantil.

Ante la convocatoria de huelga, el Gobierno Vasco ha fijado servicios mínimos para garantizar el funcionamiento básico de los comedores y asegurar la atención al alumnado durante las jornadas de paro.