Greba hezkuntza publikoko jantokietan, ostegunera arte

Gaurko lanuztea mobilizazioekin hasiko da Bilbon, eta bihar protestak izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldeetan.

EITB

Azken eguneratzea

Greba ostegunera arte izango da euskal hezkuntza publikoko jantokietan. Mobilizazioekin hasiko da eguna Bilbon, eta bihar protestak izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldeetan.

Kudeaketa zuzeneko eskola-jantokiak kudeatzen dituzten enpresetako sukalde, office eta begiraleei eragiten die lanuzteak. Sindikatuek salatu dute enpresak ez direla aurreko eskaintzatik mugitu, sindikatuen ordezkariekin egindako negoziazioetan aurkeztu zutenetik.

Proposamen horrek azpikontratatutako langileen soldatak 2027-2028 ikasturterako Hezkuntza Saileko langileen soldatekin parekatzea planteatzen du. Hala ere, sindikatuek uste dute egutegi hori ez dela nahikoa, eta neurria berehala aplikatzea eskatzen dute.

Berretsi dutenez, soldata parekatzea jasota dago jada 2023an sinatutako hitzarmen kolektiboan, eta, beraz, hurrengo ikasturteei itxaron gabe gauzatzea eskatzen dute. Mari Cruz Rodriguez ELAko ordezkariak berretsi du akordioak konpromiso hori ezartzen duela, eta lehenbailehen bete behar dela defendatu du.

Sindikatuek eta patronalak atzo egindako bilera aurrerapausorik gabe amaitu zen, eta bi aldeak bihar elkartuko dira berriro jarrerak hurbiltzen saiatzeko.

Lan-gatazkarekin batera, Hezkuntza Sailak antolaketa-aldaketak iragarri ditu jantoki-zerbitzuan. Eusko Jaurlaritzak ratioak murriztuko ditu Lehen Hezkuntzako jantokietan, 2027-2028 ikasturtean begirale bakoitzeko gehienez 30 ikasleko ratioak izan arte, eta Haur Hezkuntzako arreta indartzea aurreikusten du.

Greba-deialdiaren aurrean, Eusko Jaurlaritzak gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu jantokien oinarrizko funtzionamendua bermatzeko eta ikasleen arreta bermatzeko lanuzte-egunetan.

