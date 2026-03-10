Greba hezkuntza publikoko jantokietan, ostegunera arte
Greba ostegunera arte izango da euskal hezkuntza publikoko jantokietan. Mobilizazioekin hasiko da eguna Bilbon, eta bihar protestak izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldeetan.
Kudeaketa zuzeneko eskola-jantokiak kudeatzen dituzten enpresetako sukalde, office eta begiraleei eragiten die lanuzteak. Sindikatuek salatu dute enpresak ez direla aurreko eskaintzatik mugitu, sindikatuen ordezkariekin egindako negoziazioetan aurkeztu zutenetik.
Proposamen horrek azpikontratatutako langileen soldatak 2027-2028 ikasturterako Hezkuntza Saileko langileen soldatekin parekatzea planteatzen du. Hala ere, sindikatuek uste dute egutegi hori ez dela nahikoa, eta neurria berehala aplikatzea eskatzen dute.
Berretsi dutenez, soldata parekatzea jasota dago jada 2023an sinatutako hitzarmen kolektiboan, eta, beraz, hurrengo ikasturteei itxaron gabe gauzatzea eskatzen dute. Mari Cruz Rodriguez ELAko ordezkariak berretsi du akordioak konpromiso hori ezartzen duela, eta lehenbailehen bete behar dela defendatu du.
Sindikatuek eta patronalak atzo egindako bilera aurrerapausorik gabe amaitu zen, eta bi aldeak bihar elkartuko dira berriro jarrerak hurbiltzen saiatzeko.
Lan-gatazkarekin batera, Hezkuntza Sailak antolaketa-aldaketak iragarri ditu jantoki-zerbitzuan. Eusko Jaurlaritzak ratioak murriztuko ditu Lehen Hezkuntzako jantokietan, 2027-2028 ikasturtean begirale bakoitzeko gehienez 30 ikasleko ratioak izan arte, eta Haur Hezkuntzako arreta indartzea aurreikusten du.
Greba-deialdiaren aurrean, Eusko Jaurlaritzak gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu jantokien oinarrizko funtzionamendua bermatzeko eta ikasleen arreta bermatzeko lanuzte-egunetan.
Hithium enpresa txinatarrak 405 milioi inbertituko ditu Nafarroan, 746 lanpostu sortuko lituzkeen bateria-plantarekin
Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak enpresa txinatarraren planak zehaztuko ditu gaur goizean, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearekin eta konpainiako kontseilari delegatuarekin bildu ostean.
Brent kupela % 6,76 igo da astelehenean, baina behera egin du eta 100 dolarretik jaitsi da
Egunean zehar, upeleko 120 dolarren bueltan ibili da. Ondorioz, G7ko ministroek bilera egin dute eta neurriak hartzeko eta erreserbak askatzeko prest daudela adierazi dute. Texasko petrolioak 95 dolar inguruan itxi du eguna.
Hobaria onartzera eraman zuten maximoetatik 15 zentimora dago erregaia gaur egun
Ekialde Ertaineko gerran, erregaien prezioak gora egiten ari dira egunez egun. EAEn, diesela litroko 1,767 eurokoa da, eta gasolina, berriz, 1,649 eurokoa. Espainiako Gobernuak laguntzak onartu zituen erregai horiek litroko 1,91 eta 1,87 eurokoak izan zirenean, hurrenez hurren.
Luzatu egingo da Tubos Reunidosen LEEaren kontsulta aldia, enpresaren azken proposamena aztertzeko
Enpresak 301 kaleratzeei eta Amurrioko altzairutegiaren itxierari eutsi die. Hala ere, enpresa uztearen baldintzak hobetu ditu. Ondorioz, Batzordeak, bozketa bidez, kontsulta epea luzatzea erabaki du, eskaintza aztertzeko, plantillarekin kontsultatzeko eta onartzen duten edo ez erabakitzeko.
ELAk eta LABek ez dute onartu patronalak Arabako metalgintzako hitzarmenerako egindako proposamena, “atzerakoia” delakoan
Bi sindikatuek eskaintza bertan behera uzteko eskatu diote SEAri, sektoreko 25.000 langileen erosahalmena ez duelako bermatzen.
EAEko taxilariak martxoaren 26an mobilizatuko dira, Uberren Donostiako "intrusismo profesionalaren" aurka
Taxien Euskal Federazioak azpimarratu du administrazioek alokairuko auto gidaridunen jarduera "onartzen" dutela, eta indarrean dagoen araudia betetzea eskatu du.
Gas naturalaren prezioak % 30 egin du gora eta 69 euroan dago
Prezioaren igoera Ekialde Hurbileko tentsioaren gorakadaren ondorioz gertatu da, otsailaren amaieran egindako erasoaldi militarraren eta energia-hornidura etetearen beldurra nagusitu baita.
Tubos Reunidoseko langileek auto-ilara luzeak sortu dituzte Bilbon, Enekuri eta San Mameseko sarreretan
Manifestazioan zehar, langileek trafiko arazoak eragin dituzte, izan ere, Zunzunegi etorbidean eta Jesusen Bihotza plazan eserialdiak egin dituzte.
Lanuzteak Tubos Reunidosen enplegu-erregulazioko espedientearen bilera erabakigarriaren aurrean
Amurrioko plantillako langileek lanuzte gehiago hasi zituzten bart, zuzendaritzaren eta batzordearen arteko bilera erabakigarriarekin bat eginez, Lan Erregulazioko Espedientea (LEE) aztertzeko. Gaur amaituko da kontsulta-aldia, akordiorik ez badago edota luzatzen ez bada.