Los anguleros advierten de que apartarles de los ríos favorecerá la pesca ilegal
La Asociación de Anguleros de Euskadi (EAU) ha advertido de que la prohibición de capturar angula para los profesionales puede provocar un aumento de la pesca ilegal, ya que, según han explicado, son ellos quienes vigilan habitualmente el estado de los ríos.
El presidente de la asociación, Unai Eizaguirre, ha señalado que los pescadores son “los ojos de los ríos” y que su presencia permite detectar vertidos, especies invasoras o actividades ilegales, por lo que teme que esas prácticas vuelvan a aumentar ante la existencia de un mercado negro “boyante”. Sus declaraciones se han producido un día después de que una operación policial incautara 27 kilos de angula viva en la zona guipuzcoana de Aginaga.
Eizaguirre y el portavoz José Ignacio Bedoya han comparecido en el Parlamento Vasco para explicar la “grave” situación que, a su juicio, atraviesa el sector tras la decisión del Gobierno Vasco de suspender la pesca de angula en la campaña 2025-2026, adoptada el pasado mes de octubre.
Los representantes del colectivo han criticado que la prohibición solo se aplique en Euskadi y no en Cantabria ni Asturias, y han denunciado que el Ejecutivo autonómico no haya actuado con la misma intensidad sobre otros factores que afectan a la supervivencia de la especie.
En este sentido, han citado los vertidos de grandes empresas a los ríos, las infraestructuras hidroeléctricas cuyas turbinas, según han asegurado, “trituran las anguilas sin piedad”, y la falta de control sobre especies invasoras. A su juicio, la normativa europea recomienda reducir todas las fuentes de mortalidad, no únicamente la pesca.
También han lamentado la falta de diálogo con el Gobierno Vasco y han asegurado que el sector lleva años sometido a fuertes limitaciones de capturas, lo que Bedoya ha calificado de “asfixia” progresiva para los profesionales.
El presidente de la asociación ha pedido al Ejecutivo autonómico que escuche al sector y ha mostrado su disposición a participar en la reunión prevista esta semana con el Departamento de Pesca y las diputaciones para avanzar en un nuevo plan de gestión de la angula. Además, ha solicitado que en ese encuentro participen también responsables de Industria y de transición ecológica para abordar la responsabilidad de eléctricas y empresas que realizan vertidos.
