PESCA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los anguleros advierten de que apartarles de los ríos favorecerá la pesca ilegal

La Asociación de Anguleros de Euskadi ha denunciado en el Parlamento Vasco que la suspensión de la pesca profesional de angula puede tener efectos contraproducentes, porque los pescadores actúan como vigilantes de los ríos y ayudan a detectar vertidos, especies invasoras o capturas ilegales.
Operación contra el tráfico ilegal de angulas
Euskaraz irakurri: Angulariek ohartarazi dute jarduera debekatzeak legez kanpoko arrantza areagotzea ekarriko duela
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Asociación de Anguleros de Euskadi (EAU) ha advertido de que la prohibición de capturar angula para los profesionales puede provocar un aumento de la pesca ilegal, ya que, según han explicado, son ellos quienes vigilan habitualmente el estado de los ríos.

El presidente de la asociación, Unai Eizaguirre, ha señalado que los pescadores son “los ojos de los ríos” y que su presencia permite detectar vertidos, especies invasoras o actividades ilegales, por lo que teme que esas prácticas vuelvan a aumentar ante la existencia de un mercado negro “boyante”. Sus declaraciones se han producido un día después de que una operación policial incautara 27 kilos de angula viva en la zona guipuzcoana de Aginaga.

Eizaguirre y el portavoz José Ignacio Bedoya han comparecido en el Parlamento Vasco para explicar la “grave” situación que, a su juicio, atraviesa el sector tras la decisión del Gobierno Vasco de suspender la pesca de angula en la campaña 2025-2026, adoptada el pasado mes de octubre.

Los representantes del colectivo han criticado que la prohibición solo se aplique en Euskadi y no en Cantabria ni Asturias, y han denunciado que el Ejecutivo autonómico no haya actuado con la misma intensidad sobre otros factores que afectan a la supervivencia de la especie.

En este sentido, han citado los vertidos de grandes empresas a los ríos, las infraestructuras hidroeléctricas cuyas turbinas, según han asegurado, “trituran las anguilas sin piedad”, y la falta de control sobre especies invasoras. A su juicio, la normativa europea recomienda reducir todas las fuentes de mortalidad, no únicamente la pesca.

También han lamentado la falta de diálogo con el Gobierno Vasco y han asegurado que el sector lleva años sometido a fuertes limitaciones de capturas, lo que Bedoya ha calificado de “asfixia” progresiva para los profesionales.

El presidente de la asociación ha pedido al Ejecutivo autonómico que escuche al sector y ha mostrado su disposición a participar en la reunión prevista esta semana con el Departamento de Pesca y las diputaciones para avanzar en un nuevo plan de gestión de la angula. Además, ha solicitado que en ese encuentro participen también responsables de Industria y de transición ecológica para abordar la responsabilidad de eléctricas y empresas que realizan vertidos.

Parlamento Vasco Economía

Te puede interesar

(Foto de ARCHIVO) FILED - 16 August 2019, Lower Saxony, Emlichheim: Oil pumps operate at Wintershall Dea oil well. Photo: Mohssen Assanimoghaddam/dpa 16/8/2019 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Brent baja de la barrera de los 90 dólares ante las declaraciones de los líderes mundiales sobre la guerra de Irán

En la víspera, el barril de petróleo alcanzó los 120 dólares, pero tras las declaraciones de Trump asegurando que la guerra con Irán está "prácticamente terminada" comenzó la recesión del precio del crudo, hasta quedar en torno a los 86 dólares. Los mercados del gas natural y la electricidad también se están tranquilizando, el gas baja casi un 9 % y el precio de la electricidad descenderá el miércoles un 24 %.

Cargar más
Publicidad
X