Operación policial contra el tráfico ilegal de angulas en Aginaga

El operativo de la Guardia Civil, que continúa en marcha, se produce en un contexto de suspensión de la pesca de la angula, que el Gobierno Vasco decretó en octubre del año pasado para la campaña 2025-26 ante la situación "crítica" de la anguila.
Angulas. Foto de archivo: EITB
Euskaraz irakurri: Angulen legez kanpoko trafikoaren aurkako polizia-operazioa Aginagan
Agencias | EITB

La Guardia Civil está llevando a cabo este martes una operación contra el tráfico ilegal de angulas en Aginaga (Gipuzkoa), según ha confirmado la Delegación del Gobierno. 

El operativo se produce en un contexto de suspensión de la pesca de la angula, que el Gobierno Vasco decretó en octubre del año pasado para la campaña 2025-26 ante la situación "crítica" de la anguila. 

La operación policial de este martes se suma a otras llevadas a cabo contra el tráfico ilegal de angulas en el territorio, donde en mayo de 2023 la Guardia Civil, en colaboración con la Gendarmería francesa, Europol y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), desplegó un dispositivo en distintas localidades, entre ellas Oiartzun y Getaria.

La actuación, que se desarrolló también en Iparralde, se saldó con la incautación de 1,5 toneladas de angulas vivas, varias toneladas más congeladas sin trazabilidad ni controles sanitarios y la detención de 27 personas, 7 de ellas en Hegoalde. 

