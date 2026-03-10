ANGULAK
Angulen legez kanpoko trafikoaren aurkako polizia operazioa, Aginagan

Guardia Zibilaren operazioa zabalik dago. Halaber, Eusko Jaurlaritzak 2025-26 denboraldian angula arrantzatzeko ezarritako debekuak indarrean jarraitzen du. 

Angulak. Artxiboko argazkia: EITB
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Guardia Zibila angulen legez kanpoko trafikoaren kontrako operazioa egiten ari da Aginagan (Gipuzkoa), Espainiako Gobernuaren ordezkaritzak baieztatu duenez. 

Aurten ez dira angularik arrantzatzen ari Euskal Autonomia Erkidegoan, Eusko Jaurlaritzak 2025-26 denboraldian angularen kanpaina bertan behera utzi baitu espeziaren egoera "kritikoa" dela argudiatuta. 

Ez da angulen trafikoaren aurka Gipuzkoan egin den lehen polizia operazioa. 2023ko maiatzean, beste polizia operazio bat egin zuten Guardia Zibilak, Jendarmeriak, Europolek eta OLAF Iruzurraren aurkako Europako Agentziak Oiartzunen eta Getarian (Gipuzkoa).

Halaber, miaketak egin zituzten Bidaxunen (Lapurdi) eta Landetan.

Guztira, 1,5 tona angula konfiskatu eta 27 pertsona atxilotu zituzten, horietako zazpi, Hego Euskal Herrian. 

