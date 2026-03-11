ARRANTZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Angulariek ohartarazi dute jarduera debekatzeak legez kanpoko arrantza areagotzea ekarriko duela

Euskadiko Angularien Elkarteak Eusko Legebiltzarrean salatu duenez, angula-arrantza profesionala bertan behera uzteak ondorio kaltegarriak izan ditzake, arrantzaleek ibaien zaindari gisa jarduten dutelako eta isurketak, espezie inbaditzaileak edo legez kanpoko harrapaketak detektatzen laguntzen dutelako.

Operación contra el tráfico ilegal de angulas
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskadiko Angularien Elkarteak (EAU) ohartarazi duenez, profesionalek angulak harrapatzeko debekuak legez kanpoko arrantza areagotzea eragin dezake; izan ere, azaldu dutenez, haiek zaintzen dute ibaien egoera.

Unai Eizaguirre elkarteko presidenteak adierazi duenez, arrantzaleak "ibaien begiak" dira, eta haien presentziak isurketak, espezie inbaditzaileak edo legez kanpoko jarduerak detektatzeko aukera ematen du. Hori dela eta, merkatu beltzean praktikak berriz ere ugarituko diren beldur dira. Atzo Polizia operazio batean 27 kilo angula bizirik atzeman ostean egin dituzte adierazpenak.

Eizaguirrek eta Jose Ignacio Bedoya bozeramaileak agerraldia egin dute Eusko Legebiltzarrean, Eusko Jaurlaritzak 2025-2026 kanpainan angula-arrantza bertan behera uztea erabaki ondoren sektoreak bizi duen egoera "larria" azaltzeko.

Kolektiboaren ordezkariek kritikatu egin dute debekua Euskadin bakarrik aplikatzea, eta ez Kantabrian eta Asturiasen, eta salatu dute Jaurlaritzak ez duela intentsitate berarekin jardun espeziearen biziraupenari eragiten dioten beste faktore batzuetan.

Ildo horretan, enpresa handiek ibaietara egindako isurketak, azpiegitura hidroelektrikoak (horien turbinek, ziurtatu dutenez, "aingirak errukirik gabe birrintzen dituzte") eta espezie inbaditzaileen gaineko kontrol falta aipatu dituzte.

Halaber, azaldu dute ez dutela Eusko Jaurlaritzarekin elkarrizketarik eizan, eta sektoreak urteak daramatzala harrapaketa-muga handien pean. Bedoyak esan du hori "itogarria" dela profesionalentzat.

 Eusko Jaurlaritzari sektoreari entzuteko eskatu dio Elkarteko presidenteak, eta Arrantza Sailarekin eta aldundiekin aste honetan egitekoa den bileran parte hartzeko prest agertu da, angularen kudeaketa-plan berri batean aurrera egiteko. Gainera, bilera horretan industriako eta trantsizio ekologikoko arduradunek ere parte hartzeko eskatu du, elektrizitatearen eta isurketak egiten dituzten enpresen erantzukizunari aurre egiteko.

Eusko Legebiltzarra Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X