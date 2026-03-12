CRISIS ENERGÉTICA
El Gobierno de España anuncia ayudas al campo y al transporte ante la guerra en Oriente Próximo

De momento, no han concretado cuándo se aprobarán las medidas, aunque sí han dicho que la intención es aprobarlas en los "próximos días y con la mayor celeridad".

CARLOS CUERPO
Carlos Cuerpo, hoy, en rueda de prensa. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Espainiako Gobernuak landa eremurako eta garraiorako laguntzak iragarri ditu, Ekialde Hurbileko gerra dela eta
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno de España prepara un real decreto ley para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Próximo que contempla medidas fiscales para contener los precios de la energía, así como ayudas específicas para dos de los sectores más afectados por esta crisis: el campo y el transporte por carretera.

Así lo ha comunicado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, tras reunirse este jueves con los sindicatos y la patronal para abordar este paquete de medidas. Lo que sí parece descartar el Ejecutivo español, aunque Cuerpo ha indicado que están todavía evaluando todas las medidas, es la bonificación al precio de los combustibles, como se hizo cuando la guerra de Ucrania, de 20 céntimos por litro, o la rebaja del IVA de los alimentos.

Según el ministro, los sectores y agentes con los que se han reunido han criticado la medida de la bonificación al combustible "por ineficaz". "Es una de las medidas que menos nos aconsejan", ha compartido en la rueda de prensa, donde ha asegurado que, en cambio, los distintos sectores apuntan a medidas "en el ámbito fiscal".

Además, no ha confirmado que las medidas que se vayan a tomar lleguen a tiempo de ser aprobadas en el Consejo de Ministros del próximo martes. "La prioridad es cerrar el texto con la máxima celeridad, en los próximos días para que esté preparado para su aprobación", ha afirmado Cuerpo, pero sin concretar la fecha exacta.

Junto con estas medidas, Cuerpo ha descrito lo que define como el "esqueleto" del plan frente a las posibles consecuencias del conflicto en Oriente Próximo, que se basará en el "rigor", la "responsabilidad" y la "flexibilidad" para ir adaptando las medidas en función de cómo evolucione la situación geopolítica y económica.

 

