El Gobierno de España anuncia ayudas al campo y al transporte ante la guerra en Oriente Próximo
De momento, no han concretado cuándo se aprobarán las medidas, aunque sí han dicho que la intención es aprobarlas en los "próximos días y con la mayor celeridad".
El Gobierno de España prepara un real decreto ley para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Próximo que contempla medidas fiscales para contener los precios de la energía, así como ayudas específicas para dos de los sectores más afectados por esta crisis: el campo y el transporte por carretera.
Así lo ha comunicado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, tras reunirse este jueves con los sindicatos y la patronal para abordar este paquete de medidas. Lo que sí parece descartar el Ejecutivo español, aunque Cuerpo ha indicado que están todavía evaluando todas las medidas, es la bonificación al precio de los combustibles, como se hizo cuando la guerra de Ucrania, de 20 céntimos por litro, o la rebaja del IVA de los alimentos.
Según el ministro, los sectores y agentes con los que se han reunido han criticado la medida de la bonificación al combustible "por ineficaz". "Es una de las medidas que menos nos aconsejan", ha compartido en la rueda de prensa, donde ha asegurado que, en cambio, los distintos sectores apuntan a medidas "en el ámbito fiscal".
Además, no ha confirmado que las medidas que se vayan a tomar lleguen a tiempo de ser aprobadas en el Consejo de Ministros del próximo martes. "La prioridad es cerrar el texto con la máxima celeridad, en los próximos días para que esté preparado para su aprobación", ha afirmado Cuerpo, pero sin concretar la fecha exacta.
Junto con estas medidas, Cuerpo ha descrito lo que define como el "esqueleto" del plan frente a las posibles consecuencias del conflicto en Oriente Próximo, que se basará en el "rigor", la "responsabilidad" y la "flexibilidad" para ir adaptando las medidas en función de cómo evolucione la situación geopolítica y económica.
Te puede interesar
Los trabajadores de Tubos Reunidos de Trapagaran votan en referéndum la última oferta para el ERE
La negociación del ERE ha causado la división sindical entre centrales y también en el seno de ELA, sindicato mayoritario en las plantas afectadas por los despidos.
Identificado un hombre tras encadenarse a la verja del Parlamento Vasco en una protesta por la huelga general del 17 de marzo
Agentes de la Ertzaintza le han conminado a desatarse y ante su negativa a hacerlo un ertzaina ha roto la cadena con una cizalla y ha procedido a su identificación. Con esta acción, en la que también han tirado pelotas con el lema de la huelga a la entrada interior del Parlamento Vasco, LAB ha querido recordar los motivos de la convocatoria y subrayar que "la pelota está en el tejado" del Gobierno Vasco para contar con un salario mínimo propio, según ha explicado el representantes de LAB Bittor González.
Será noticia: Precio del petróleo, activación del escudo industrial en Euskadi y huelga indefinida en Tubos Reunidos
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
El Gobierno Vasco activará el escudo industrial para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio
En la reunión del Grupo para la Defensa Industrial, el lehendakari Imanol Pradales ha anunciado que su Ejecutivo prepara “un primer paquete de medidas por si la situación se alarga y se complica”, e insta al Gobierno de España y la UE a hacer lo mismo.
Jainaga prevé un 2026 "catastrófico" por la crisis energética provocada por la guerra
La guerra en Oriente Medio ha abierto una nueva crisis energética, y los empresarios no creen que acabe pronto. Por ello, piden medidas “rápidas y contundentes”, como bajar los impuestos, y apostar por alternativas que reduzcan la dependencia energética.
La Agencia Internacional de la Energía sacará al mercado 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas
El objetivo de esta medida es compensar la pérdida de oferta de petróleo por el bloqueo en el estrecho de Ormuz.
Convocan una huelga indefinida en la planta de Tubos Reunidos Amurrio a partir del día 16 de marzo
El paro comenzará en el turno de noche del 15 de marzo (a las 22:00 horas), pero al estar previamente convocado para ese día un paro de cuatro horas, en realidad es efectiva a partir de este próximo domingo a las 18:00 horas de la tarde.
¿Qué son las reservas estratégicas de la IEA y cómo se pueden utilizar en esta crisis?
Los países de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) tienen unas reservas estratégicas de petróleo para hacer frente a situaciones de crisis, en particular cuando hay una interrupción de suministro, que serán utilizadas ahora, en el contexto de conflicto abierto en Oriente Próximo, para dar un mensaje de tranquilidad al mercado y aligerar presión.
Los anguleros advierten de que apartarles de los ríos favorecerá la pesca ilegal
La Asociación de Anguleros de Euskadi ha denunciado en el Parlamento Vasco que la suspensión de la pesca profesional de angula puede tener efectos contraproducentes, porque los pescadores actúan como vigilantes de los ríos y ayudan a detectar vertidos, especies invasoras o capturas ilegales.