Espainiako Gobernuak landa eremurako eta garraiorako laguntzak iragarri ditu, Ekialde Hurbileko gerra dela eta
Oraingoz, ez dituzte zehaztu neurriak, ezta noiz onartuko diren ere, baina asmoa "datozen egunetan eta ahalik eta azkarren" onartzea dela ziurtatu dute.
Ekialde Hurbileko gerra eragiten ari den energia-krisiari aurre egiteko hobari fiskalak iragarri ditu Espainiako Gobernuak, eta gatazkak gogorren kolpatu dituen bi sektoretarako laguntza zehatzak, ere bai: landa eremurako eta garraiorako.
Carlos Cuerpo Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa ministroak egin du iragarpena, sindikatuekin eta patronalarekin egoera aztertzeko eta neurriak adosteko bildu ondoren egin duen agerraldian. Ez du zehaztu laguntzak zenbaterainokoak izango diren, ezta indarrean noiz sartuko diren ere. "Lehentasuna da testua ahalik eta azkarren ixtea", esan du ministroak, baina ez du ziurtatu datorren astearteko Ministroen Kontseilurako prest egongo den.
Baieztatu duen gauzetako bat da ez dela erregaiaren gaineko hobaririk ezarriko eta elikagaien gaineko BEZa ere ez dela murriztuko, Ukrainako gerra lehertu zenean egin zuten bezala. Orduan, besteak beste, erregai litroko 20 zentimoko hobaria ezarri zen. Ministroak esan du neurri hori ez zela izan "eraginkorra", eta gaurko bileran elkartu diren eragileekin batera hori erabaki dutela. "Gutxien aholkatzen duten neurrietako bat da", zehaztu du.
Ekialde Hurbileko gatazkak eragindako egoerari aurre egiteko prestatu duten plana "zorrotz" eta "arduraz" marraztu dutela azaldu du ministroak, eta egoera geopolitikoaren eta ekonomikoaren bilakaeraren arabera egokitzen joango direla gehitu du. "Malgua da".
Zure interesekoa izan daiteke
Tubos Reunidosen aferak barne-krisia eragin du ELAn, eta Trapagarango afiliatuek baztertuta daudela adierazi dute
Trapagarango lantegiko ELAko ordezkariek afiliazio ia osoaren babesa jaso dute; % 94ko aldeko boto eskuratuta. Sindikatuak, bere aldetik, ohar bat argitaratu du esanez, ez duela onartuko bere izenean "langile batzuek erabakitzea beste batzuk direla kaleratuak". Enpresaren "tentazioan erortzea gizatiarra" dela adierazi du, baina "sindikalki onartezina" dela berretsi du.
Trapagarango Tubos Reunidoseko langileak enpresaren azken eskaintza bozkatzen ari dira, erreferendumean
Lan erregulazioko espedientearen gaineko negoziazioak sindikatuen arteko zatiketa eragin du, baita ELAren barruan ere; azken horrek du gehiengoa Amurrioko eta Trapagarango lantegietan.
Gizon bat Eusko Legebiltzarreko hesiari katez lotu zaio, martxoaren 17ko greba orokorraren aldeko ekintza batean
Ertzaintzako agenteek askatzeko eskatu diote, eta uko egin dionez, ertzain batek zizaila batekin katea hautsi eta identifikatu egin du. Ekintza horretan, Eusko Legebiltzarraren atartera pilotak bota dituzte, eta LABek deialdiaren arrazoiak gogorarazi ditu, eta gutxieneko soldata propioa izateko pilota Eusko Jaurlaritzaren "teilatuan" dagoela, Bittor Gonzalez LABen ordezkariak azaldu duenez.
Albiste izango dira: Petrolioaren prezioa, Euskadiko ezkutu industrialaren aktibazioa eta greba mugagabea Tubos Reunidosen
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Eusko Jaurlaritzak industria ezkutua aktibatuko du Ekialde Hurbileko gerraren ondorioei aurre egiteko
Industriaren Defentsarako Taldearen bileran, Imanol Pradales lehendakariak iragarri du bere Gobernua "lehen neurri sorta bat" prestatzen ari dela, "egoera luzatu eta zailduko balitz", eta Espainiako Gobernuari eta EBri gauza bera egiteko eskatu die.
Jainagak 2026a urte "katastrofikoa" izango dela aurreikusi du, gerrak eragindako krisi energetikoagatik
Ekialde Hurbileko gerrak beste krisi energetiko bat ekarri du, eta enpresariek ez dute uste laster amaituko denik. Horregatik, neurri "azkarrak eta sendoak" eskatu dituzte, hala nola zergak jaistea eta mendekotasun energetikoa murriztuko duten alternatiben alde egitea.
Energiaren Nazioarteko Agentziak 400 milioi petrolio-upel aterako ditu merkatura erreserba estrategikoetatik
Neurri horren helburua da Ormuzko itsasarteko blokeoak eragindako petrolio-eskaintzaren galera konpentsatzea.
Zer dira IEAren erreserba estrategikoak eta nola erabil litezke krisi honetan?
Energiaren Nazioarteko Agentziako (IEA) kide diren herrialdeek petrolio erreserba estrategikoak dituzte krisi egoerei aurre egin ahal izateko, bereziki, horniduran etenak daudenean. Orain, erreserba horiek erabiltzea onartu du agentziak, Ekialde Hurbilean piztutako gatazka dela eta, merkatuari lasaitasun mezu bat igorri eta presioa jaisteko.
Tubos Reunidosen Amurrioko lantegian greba mugagabea deitu dute martxoaren 16tik aurrera
Lanuztea martxoaren 15eko gaueko txandan hasiko da ofizialki (22:00etan), baina egun horretarako lau orduko lanuztea ere bazegoen deituta aurreko deialdi batean. Hala, igande arratsaldeko 18:00etatik aurrera geldituko litzateke planta.