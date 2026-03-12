EKIALDE HURBILA
Ormuzko itsasarteak itxita jarraitu behar duela azpimarratu du Irango buruzagi goren berriak

Ormuzko itsasartea blokeaturik jarraitu behar duela esan du Mojtaba Khameneik, "etsaiari presio egiteko", inguruko ontzien aurkako erasoen ostean. "Irango indar armatuek aberria menderatzeko, eta, litekeena, zatitzeko itxaropena kendu diete etsaiei", adierazi du Khameneik.

TEHERÁN, 09/03/2026.- Imagen distribuida por la agencia MEHR que muestra a Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá, que ha sido elegido como líder supremo de Irán, informó este domingo en la noche la agencia IRNA. En un comunicado citado por IRNA, la Asamblea de Expertos señaló que por votación decisiva se nombró al ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí como tercer líder del sistema sagrado de la República Islámica de Irán y para "evitar que el país quede sin liderazgo". EFE/ MEHR - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) - MEJOR CALIDAD POSIBLE

Mojtaba Khamenei aiatola, Irango buruzagi goren berria. Artxiboko argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ormuzko itsasarteak itxita jarraitu behar duela esan du ostegun honetan Mojtaba Khamenei aiatolak, Irango buruzagi goren berriak, kargua hartu ostean zabaldutako lehen mezu ofizialean.

"Etsaiari presio egiteko palanka gisa" blokeaturik jarraituko duela esan du, inguruko ontzien aurkako erasoen ostean. "Irango Indar Armatuek aberria menderatzeko, eta, litekeena, zatitzeko itxaropena kendu diete etsaiei", adierazi du Khameneik. Aurkezle batek Estatuko telebistan irakurri du Irango buruzagi goren berriaren mezua. 

Khameneik "erresistentziaren fronteko borrokalarien lana" goraipatu du, Hezbollah talde xiitari, Yemengo huthiei eta Iraken dauden Iranen aldeko beste miliziei aipamen eginez. Halaber, eskualdeko herrialdeei eskatu die "inbaditzaileak euren baseetatik kanporatzeko", Iranek eraso egiten jarraituko baitu. Testuinguru horretan, haren aita, Ali Khamenei, eta Errepublika Islamikoaren fundatzailea izan ditu gogoan.

Horrekin batera, Khameneiren komunikazio bulegoak "zazpi atal garrantzitsutan" oinarritutako "mezu estrategikoa" zabaldu du. Bertan aipatzen dira, besteak beste, Iraultzaren buruzagi martirizatua —Ali Khameneiri aipamen eginez—, herriaren papera eta betebeharrak, Indar Armatuak, erakunde exekutiboak, erresistentzia-frontea eta eskualdeko herrialdeak, eta etsaien aurkako borroka.

Irango Adituen Batzarrak igandean izendatu zuen Mojtaba Khamenei Irango buruzagi goren berri eta aitaren oinordeko; izan ere, AEBk eta Israelek otsailaren 28an hil zuten Ali Khamenei, Iranen aurkako erasoaldiaren hasieran. Eraso armatu horretan, gainera, Ali Khameneiren emazte Mansure Jojaste Bagherzade eta haren senide batzuk hil zituzten, tartean alaba eta bilobetako bat.

Eraso bateratuak 1.200 hildako baino gehiago utzi ditu orain arte Iranen, tokiko agintariek argitaratutako behin-behineko datuen arabera. Hildakoen artean, buruzagi gorenaz gain, hainbat ministro eta Irango Armadako kide batzuk daude. Horren aurrean, Irango Armadak misil eta drone ugari jaurti ditu azken egunotan, Israelen eta AEBren interesen aurka.

Mojtaba Khameneik azpimarratu duenez, borrokan jarraituko dute "martirien odola mendekatzeko", eta Irango Indar Armatuen lana goraipatu du, "etsaiaren bidea eraso bortitzekin blokeatzeagatik".

Khameneiren lehen mezuaren gako nagusiak:

  • Eskualdeko base militar estatubatuar guztiak berehala itxi behar dira; bestela, erasotuak izaten jarraituko dute.
  • Iranek harreman onak izan nahi ditu inguruko herrialdeekin. Bere lurraldeko base estatubatuarrei eraso egiten die, eta horrela jarraituko du.
  • Ormuzko itsasartea itxita egon behar da Teheranen etsaiak presionatzeko neurri gisa.
  • Iranek borrokan jarraituko du bere martiri guztien odola mendekatzeko; eraildako buruzagi goren ohia eta atentatuetan hildako umeak barne.
  • Irango Armadako kideek gure esker ona merezi dute, herrialdea menderatzea edo zatitzea saihesteagatik, eta orain egin duten ahaleginagatik.
  • Gerrako biktimei laguntza finantzarioa eta bestelakoa emateko planak egiten ari dira. Irandarrek solidarioak izan behar dute eta beren arteko desberdintasunak gainditu.
Iran Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Israel Benjamin Netanyahu Ekialde Hurbila Munduko albisteak

Khasab (Oman), 24/06/2025.- Ships in the Strait of Hormuz as seen from Khasab, Musandam Governorate, Oman, 24 June 2025. The Iranian parliament approved a measure to close the Strait of Hormuz following US strikes on three of Iran's key nuclear sites on 22 June 2025. Israel and Iran have been exchanging fire since Israel launched strikes across Iran on 13 June 2025. EFE/EPA/ALI HAIDER
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Irango gerrak egunean 10 milioi petrolio upel galtzea eragin du, eta upelaren prezioa 100 dolarren bueltan jarri du

Energiaren Nazioarteko Agentziaren (IEA) azken txostenaren arabera, Ormuzko itsasartean itsas-trafikoa etetearen ondorioz, egunean 10 milioi upel galdu da merkatuetan. Ormuzko itsasarteko fluxua % 10 baino gutxiagora murriztu da, krisia hasi aurreko egoerarekin alderatuz gero. Izan ere, 15 milioi upel petrolio gordin igarotzen ziren egunean, eta 5 milioi upel petroliotik eratorrita produktuekin. Munduko eskaintzaren % 20 inguru.

