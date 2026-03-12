Ormuzko itsasarteak itxita jarraitu behar duela azpimarratu du Irango buruzagi goren berriak
Ormuzko itsasartea blokeaturik jarraitu behar duela esan du Mojtaba Khameneik, "etsaiari presio egiteko", inguruko ontzien aurkako erasoen ostean. "Irango indar armatuek aberria menderatzeko, eta, litekeena, zatitzeko itxaropena kendu diete etsaiei", adierazi du Khameneik.
Ormuzko itsasarteak itxita jarraitu behar duela esan du ostegun honetan Mojtaba Khamenei aiatolak, Irango buruzagi goren berriak, kargua hartu ostean zabaldutako lehen mezu ofizialean.
"Etsaiari presio egiteko palanka gisa" blokeaturik jarraituko duela esan du, inguruko ontzien aurkako erasoen ostean. "Irango Indar Armatuek aberria menderatzeko, eta, litekeena, zatitzeko itxaropena kendu diete etsaiei", adierazi du Khameneik. Aurkezle batek Estatuko telebistan irakurri du Irango buruzagi goren berriaren mezua.
Khameneik "erresistentziaren fronteko borrokalarien lana" goraipatu du, Hezbollah talde xiitari, Yemengo huthiei eta Iraken dauden Iranen aldeko beste miliziei aipamen eginez. Halaber, eskualdeko herrialdeei eskatu die "inbaditzaileak euren baseetatik kanporatzeko", Iranek eraso egiten jarraituko baitu. Testuinguru horretan, haren aita, Ali Khamenei, eta Errepublika Islamikoaren fundatzailea izan ditu gogoan.
Horrekin batera, Khameneiren komunikazio bulegoak "zazpi atal garrantzitsutan" oinarritutako "mezu estrategikoa" zabaldu du. Bertan aipatzen dira, besteak beste, Iraultzaren buruzagi martirizatua —Ali Khameneiri aipamen eginez—, herriaren papera eta betebeharrak, Indar Armatuak, erakunde exekutiboak, erresistentzia-frontea eta eskualdeko herrialdeak, eta etsaien aurkako borroka.
Irango Adituen Batzarrak igandean izendatu zuen Mojtaba Khamenei Irango buruzagi goren berri eta aitaren oinordeko; izan ere, AEBk eta Israelek otsailaren 28an hil zuten Ali Khamenei, Iranen aurkako erasoaldiaren hasieran. Eraso armatu horretan, gainera, Ali Khameneiren emazte Mansure Jojaste Bagherzade eta haren senide batzuk hil zituzten, tartean alaba eta bilobetako bat.
Eraso bateratuak 1.200 hildako baino gehiago utzi ditu orain arte Iranen, tokiko agintariek argitaratutako behin-behineko datuen arabera. Hildakoen artean, buruzagi gorenaz gain, hainbat ministro eta Irango Armadako kide batzuk daude. Horren aurrean, Irango Armadak misil eta drone ugari jaurti ditu azken egunotan, Israelen eta AEBren interesen aurka.
Mojtaba Khameneik azpimarratu duenez, borrokan jarraituko dute "martirien odola mendekatzeko", eta Irango Indar Armatuen lana goraipatu du, "etsaiaren bidea eraso bortitzekin blokeatzeagatik".
Khameneiren lehen mezuaren gako nagusiak:
- Eskualdeko base militar estatubatuar guztiak berehala itxi behar dira; bestela, erasotuak izaten jarraituko dute.
- Iranek harreman onak izan nahi ditu inguruko herrialdeekin. Bere lurraldeko base estatubatuarrei eraso egiten die, eta horrela jarraituko du.
- Ormuzko itsasartea itxita egon behar da Teheranen etsaiak presionatzeko neurri gisa.
- Iranek borrokan jarraituko du bere martiri guztien odola mendekatzeko; eraildako buruzagi goren ohia eta atentatuetan hildako umeak barne.
- Irango Armadako kideek gure esker ona merezi dute, herrialdea menderatzea edo zatitzea saihesteagatik, eta orain egin duten ahaleginagatik.
- Gerrako biktimei laguntza finantzarioa eta bestelakoa emateko planak egiten ari dira. Irandarrek solidarioak izan behar dute eta beren arteko desberdintasunak gainditu.
700 pertsona inguru hil dira Israelek Libanon egindako erasoetan
Israelgo Gobernuak Libano "hartzeko" mehatxua egin du ostegun honetan, Hezbollahren "mehatxuari" aurre egiteko asmoz. "Bakea eta Segurtasuna agindu genien iparraldeko komunitateei, eta horixe da, hain zuzen ere, egingo duguna", azpimarratu du Israelek.
Irango gerrak egunean 10 milioi petrolio upel galtzea eragin du, eta upelaren prezioa 100 dolarren bueltan jarri du
Energiaren Nazioarteko Agentziaren (IEA) azken txostenaren arabera, Ormuzko itsasartean itsas-trafikoa etetearen ondorioz, egunean 10 milioi upel galdu da merkatuetan. Ormuzko itsasarteko fluxua % 10 baino gutxiagora murriztu da, krisia hasi aurreko egoerarekin alderatuz gero. Izan ere, 15 milioi upel petrolio gordin igarotzen ziren egunean, eta 5 milioi upel petroliotik eratorrita produktuekin. Munduko eskaintzaren % 20 inguru.
Iranek bere gain hartu du "AEBren ontzi" baten aurka Persiar golkoaren iparraldean egin den erasoa
Gainera, Iranek bi petrolio-ontziri eta karga-ontzi bati eraso egin die Persiar golkoan, Ormuzko itsasartetik gertu. Bien bitartean, Israelgo armadak Libano bonbardatzen jarraitzen du, eta azken orduetan iragarri beste erasoaldi bat abiatuko duela Teheranen dituen helburuen aurka.
AEBk 172 milioi upel aterako dituzte beren petrolio erreserba estrategikoetatik
Ormuzko itsasartetik igarotzen ari ziren itsasontzien aurkako azken erasoen ondotik, Brent upelaren prezioa 100 dolarretik gora igo da.
Kalte-ordainak eta "berme irmoak" eskatu ditu Iranek AEBrekin eta Israelekin duen gatazka amaitzeko
Masud Pezexkian presidenteak adierazi du Teheran eskualdean bakea ezartzeko "konprometitua" dagoela, eta "autodefentsarako" eskubideaz mintzatu da.
Trumpek berriz esan du Espainiak ez duela Defentsan "laguntzen", eta merkataritza-harremana etengo duela mehatxu egin du
Donald Trump AEBko presidenteak asteazken honetan esan duenez, Espainiako Gobernuak "ez du laguntzen" Defentsaren alorrean, eta bien arteko merkataritza-harremana etengo duela mehatxu egin du berriro.
Ormuzko itsasartean misio bat egiteko baldintzak ez direla betetzen onartu du Macronek
Hala ere, azpimarratu du "antolatu" egin behar direla, inguruan dauden merkantzia-ontziei eskolta emateko.
Brent upela egonkor dago, 88 dolarrean, petrolio-erreserbak merkaturatzeko zain
The Wall Street Journal egunkariak asteazken honetan argitaratu duenez, Nazioarteko Energia Agentziak (IAE) inoizko petrolio erreserben kopuru handiena merkaturatzea proposatu du, petrolioaren prezioak murrizteko, eta IAEko herrialdeek 2022an Errusiak Ukraina inbaditu zuenean jarri zituzten 182 milioi petrolio upelak baino gehiago lirateke.
AEBren arabera, Ormuzko itsasartean minak jartzen ari ziren Irango 16 itsasontzi suntsitu dituzte
AEBko Komando Zentralak bideo bat zabaldu du, Irango ontzien aurkako erasoak ikusgai. Adierazi dutenez, operazioaren helburua da nabigazioa berriz martxan jartzea.