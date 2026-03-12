ORIENTE PRÓXIMO
El nuevo líder supremo de Irán dice que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado

El mensaje, leído por una presentadora en la televisión estatal, recoge que las fuerzas iraníes "han quitado a los enemigos la esperanza de dominar la patria y posiblemente dividirla" y ha subrayado que "la palanca del bloqueo al estrecho de Ormuz debe seguir siendo usada", tras los ataques contra buques en la zona.
TEHERÁN, 09/03/2026.- Imagen distribuida por la agencia MEHR que muestra a Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá, que ha sido elegido como líder supremo de Irán, informó este domingo en la noche la agencia IRNA. En un comunicado citado por IRNA, la Asamblea de Expertos señaló que por votación decisiva se nombró al ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí como tercer líder del sistema sagrado de la República Islámica de Irán y para "evitar que el país quede sin liderazgo". EFE/ MEHR - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) - MEJOR CALIDAD POSIBLE
El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí. Foto de archivo: Europa Press
Agencias | EITB

Última actualización

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, ha destacado este jueves en su primer mensaje oficial tras asumir el cargo que “el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”.

El mensaje, leído por una presentadora en la televisión estatal, recoge que las fuerzas iraníes "han quitado a los enemigos la esperanza de dominar la patria y posiblemente dividirla" y ha subrayado que "la palanca del bloqueo al estrecho de Ormuz debe seguir siendo usada", tras los ataques contra buques en la zona como parte de la respuesta de Teherán a la citada ofensiva.

Jameneí, que ha tenido palabras en recuerdo de su padre y del fundador de la República Islámica, ha destacado además la labor de "los combatientes del frente de la resistencia", en referencia al partido-milicia chií Hezbolá, los hutíes de Yemen y otras milicias proiraníes en Irak, al tiempo que ha reclamado a los países de la región que "expulsen a los invasores" de sus bases, que seguirán siendo atacadas por Irán.

Apenas unos minutos antes, la oficina de Jameneí había adelantado la publicación de un "mensaje estratégico" centrado en "siete secciones importantes", entre ellas "el martirizado líder de la Revolución -en referencia a Alí Jameneí-, el papel y deberes del pueblo, las Fuerzas Armadas, organismos ejecutivos, el frente de resistencia y los países de la región, y la lucha contra los enemigos".

Mojtaba Jameneí fue nombrado el domingo por la Asamblea de Expertos como sucesor de su padre, asesinado el 28 de febrero en el inicio de la citada ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel. En el ataque murieron además la esposa de Alí Jameneí, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas.

La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de 1200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos, además del líder supremo, figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

Mojtaba Jameneí ha subrayado que "vengará la sangre de los mártires" y ha ensalzado la labor de las Fuerzas Armadas por "bloquear el camino del enemigo con golpes aplastantes".

Puntos clave de la primera declaración de Jameneí:

  • Todas las bases militares estadounidenses en la región deben cerrarse de inmediato; de lo contrario, continuarán siendo atacadas.
  • Irán busca mantener buenas relaciones con sus países vecinos. Solo ataca las bases estadounidenses en su territorio y continuará haciéndolo. 
  • El Estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado como medida para presionar a los enemigos de Teherán. 
  • Irán seguirá luchando para vengar la sangre de todos sus mártires, desde el exlíder supremo asesinado hasta los niños muertos en los atentados. 
  • Los miembros del ejército iraní merecen nuestro agradecimiento por evitar que el país sea dominado o dividido, y por los sacrificios que han hecho. 
  • Se están elaborando planes para brindar apoyo financiero y de otro tipo a las víctimas de la guerra. Los iraníes deben ser solidarios y superar sus diferencias.
