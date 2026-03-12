ELA asume que la situación de Tubos Reunidos puede tener consecuencias en el sindicato

El responsable de negociación colectiva de ELA, Pello Igeregi, ha considerado que la situación de Tubos Reunidos, donde sus delegados en la planta vizcaína de Trapagaran se han desmarcado del criterio de la dirección del sindicato de rechazo al ERE planteado, "puede tener consecuencias internas" en la central.

"Las asumimos, aunque trabajaremos para evitarlas", ha señalado Igeregi. A su juicio, el "problema interno" que ELA ha tenido en Tubos Reunidos de Trapagaran "muestra la fortaleza de un sindicato que antepone valores y principios a intereses corporativos".

Los trabajadores de Tubos Reunidos en la planta de Trapagaran votan la última propuesta para el ERE planteado por la dirección, para despedir a 274 trabajadores en Amurrio y 27 en la planta vizcaína, en un referéndum convocado por las secciones de ELA, en contra de la postura de la dirección del sindicato, CCOO y UGT.

Igeregi ha afirmado que "ELA no está para facilitar el despido de nadie" y ha indicado que "no permite que en su nombre unos trabajadores decidan que son otros los despedidos".

Según ha señalado, Tubos Reunidos "de forma artificial ha metido a las dos plantas, la de Amurrio y Trapagaran, en un mismo expediente de despido colectivo. En una planta quiere despedir a 274 personas y en la otra a 27. Las salidas de Trapagaran se pueden resolver con prejubilaciones. En Amurrio habría muchos despidos traumáticos", ha denunciado.

En una nota difundida esta tarde, ELA ha mostrado su respaldo a los afiliados "que siguen defendiendo el empleo" "en unas condiciones tan difíciles" tanto en la planta de Tubos Reunidos en Amurrio como en la de Trapagaran.