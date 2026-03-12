ELA asume que la situación de Tubos Reunidos puede tener consecuencias en el sindicato
El responsable de negociación colectiva de ELA, Pello Igeregi, ha considerado que la situación de Tubos Reunidos, donde sus delegados en la planta vizcaína de Trapagaran se han desmarcado del criterio de la dirección del sindicato de rechazo al ERE planteado, "puede tener consecuencias internas" en la central.
"Las asumimos, aunque trabajaremos para evitarlas", ha señalado Igeregi. A su juicio, el "problema interno" que ELA ha tenido en Tubos Reunidos de Trapagaran "muestra la fortaleza de un sindicato que antepone valores y principios a intereses corporativos".
Los trabajadores de Tubos Reunidos en la planta de Trapagaran votan la última propuesta para el ERE planteado por la dirección, para despedir a 274 trabajadores en Amurrio y 27 en la planta vizcaína, en un referéndum convocado por las secciones de ELA, en contra de la postura de la dirección del sindicato, CCOO y UGT.
Igeregi ha afirmado que "ELA no está para facilitar el despido de nadie" y ha indicado que "no permite que en su nombre unos trabajadores decidan que son otros los despedidos".
Según ha señalado, Tubos Reunidos "de forma artificial ha metido a las dos plantas, la de Amurrio y Trapagaran, en un mismo expediente de despido colectivo. En una planta quiere despedir a 274 personas y en la otra a 27. Las salidas de Trapagaran se pueden resolver con prejubilaciones. En Amurrio habría muchos despidos traumáticos", ha denunciado.
En una nota difundida esta tarde, ELA ha mostrado su respaldo a los afiliados "que siguen defendiendo el empleo" "en unas condiciones tan difíciles" tanto en la planta de Tubos Reunidos en Amurrio como en la de Trapagaran.
Te puede interesar
Álava prepara un paquete de medidas fiscales de apoyo a las empresas por la guerra de Irán
La Diputación de Álava está diseñando una serie de medidas para paliar los posibles efectos de un alargamiento de la guerra en Irán. "Utilizaremos, entre otros mecanismos, nuestra capacidad fiscal para aplicar de manera urgente y extraordinaria medidas concretas que alivien las tensiones financieras de las empresas", ha dicho el diputado general de Álava, Ramiro González.
Kutxabank logra en 2025 un resultado récord de 641,3 millones, un 19,7 % más
La entidad atribuye sus resultados de 2025 al fuerte crecimiento de su actividad comercial y al buen rendimiento de sus principales líneas estratégicas de expansión y diversificación. Durante el año, la concesión de nuevas hipotecas aumentó un 26,3 %, mientras que el apoyo financiero a empresas impulsó el negocio mayorista.
La crisis de Tubos Reunidos genera una crisis interna en ELA, y los afiliados de Trapagaran afirman sentirse abandonados
Los delegados de ELA de la planta del Valle de Trápaga han recibido el apoyo de casi la totalidad de la afiliación, con el 94 % de los votos a favor. El sindicato, por su parte, ha publicado una nota en la que asegura que no aceptará que en su nombre "unos trabajadores decidan que son otros los despedidos". Afirma que "es humano caer en la tentación" de la empresa, pero reitera que "sindicalmente es inaceptable".
El Gobierno de España anuncia ayudas al campo y al transporte ante la guerra en Oriente Próximo
De momento, no han concretado cuándo se aprobarán las medidas, aunque sí han dicho que la intención es aprobarlas en los "próximos días y con la mayor celeridad".
Los trabajadores de Tubos Reunidos de Trapagaran votan en referéndum la última oferta para el ERE
La negociación del ERE ha causado la división sindical entre centrales y también en el seno de ELA, sindicato mayoritario en las plantas afectadas por los despidos.
Identificado un hombre tras encadenarse a la verja del Parlamento Vasco en una protesta por la huelga general del 17 de marzo
Agentes de la Ertzaintza le han conminado a desatarse y ante su negativa a hacerlo un ertzaina ha roto la cadena con una cizalla y ha procedido a su identificación. Con esta acción, en la que también han tirado pelotas con el lema de la huelga a la entrada interior del Parlamento Vasco, LAB ha querido recordar los motivos de la convocatoria y subrayar que "la pelota está en el tejado" del Gobierno Vasco para contar con un salario mínimo propio, según ha explicado el representantes de LAB Bittor González.
Será noticia: Precio del petróleo, activación del escudo industrial en Euskadi y huelga indefinida en Tubos Reunidos
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
El Gobierno Vasco activará el escudo industrial para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio
En la reunión del Grupo para la Defensa Industrial, el lehendakari Imanol Pradales ha anunciado que su Ejecutivo prepara “un primer paquete de medidas por si la situación se alarga y se complica”, e insta al Gobierno de España y la UE a hacer lo mismo.
Jainaga prevé un 2026 "catastrófico" por la crisis energética provocada por la guerra
La guerra en Oriente Medio ha abierto una nueva crisis energética, y los empresarios no creen que acabe pronto. Por ello, piden medidas “rápidas y contundentes”, como bajar los impuestos, y apostar por alternativas que reduzcan la dependencia energética.