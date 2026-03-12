LAN-GATAZKA
ELAk onartu du Tubos Reunidosen egoerak ondorioak izan ditzakeela sindikatuan

Pello Igeregi ELAko negoziazio kolektiboko arduradunaren arabera, "ELAk barne arazo bat izan du Trapagarango Tubos Reunidosen. Krisi honek balioak eta printzipioak interes korporatiboen gainetik jartzen dituen sindikatuaren sendotasuna erakusten du".

Tubos Reunidos Trapagarango langileak
Pello Igeregi ELA sindikatuko negoziazio kolektiboko arduradunak uste du Tubos Reunidosen egoerak, Trapagarango lantegian dituen ordezkariak planteatutako Enplegu Erregulazioko Espedientea (EEE) baztertzeko sindikatuaren irizpidetik aldenduta, "barne-ondorioak" izan ditzakeela sindikatuan.

"Gure gain hartzen ditugu ondorioak, nahiz eta horiek saihesteko lan egingo dugun", adierazi du Igeregik. Bere ustez, ELAk Tubos Reunidosek Trapagaranen duen lantegian izandako "barne arazoak erakusten du balioak eta printzipioak interes korporatiboen gainetik jartzen dituen sindikatuaren sendotasuna".

Trapagarango lantegian dauden Tubos Reunidoseko langileek Amurrion 274 langile eta Bizkaiko lantegian 27 behargin kaleratzeko zuzendaritzak planteatutako EEErako azken proposamena bozkatu dute, ELAko aldeek deitutako erreferendum batean, sindikatuko zuzendaritzaren, CCOOren eta UGTren jarreraren aurka.

Igeregik adierazi duenez, "ELA ez dago inoren kaleratzea errazteko prest" eta "ELAk ez du uzten bere izenean langile batzuek erabakitzea beste batzuk direla kaleratuak".

Tubos Reunidosek adierazi duenez, "Tubos Reunidosek era artifizialean kaleratze kolektiboko espediente berean sartu ditu bi lantegiak, Amurriokoa eta Trapagarangoa. Lantegi batean 274 lagun kaleratu nahi ditu eta bestean 27. Trapagarango irteerak aurretiko erretiroekin konpon daitezke. Amurrion kaleratze traumatiko asko egongo lirateke".

Arratsaldean zabaldutako ohar batean, ELAk babesa adierazi die "hain baldintza zailetan" enplegua defendatzen jarraitzen duten afiliatuei, bai Tubos Reunidosek Amurrion duen lantegian, bai Trapagaranen.

