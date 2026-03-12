La plantilla de Tubos Reunidos de Trapagaran apoya casi por unanimidad el acuerdo del ERE

El 95,07 % de los trabajadores de la planta de Tubos Reunidos de Trapagaran ha dado su respaldo a un acuerdo en torno al ERE planteado por la empresa para 301 empleados, 274 de Amurrio y 27 de esta fábrica vizcaína, según han confirmado fuentes sindicales.

No obstante, ese apoyo no será suficiente para dar el visto bueno a la oferta de la empresa, dado que, tanto ELA como LAB, ESK y UGT en Amurrio han anunciado que lo rechazarán, por lo que contarían ya con mayoría: siete de los 13 representantes de la comisión negociadora del ERE.

La postura de UGT Amurrio, que ha anunciado esta misma tarde su rechazo al ERE, es determinante para inclinar la balanza hacia el rechazo al acuerdo. Por su parte, CC. OO. en la planta alavesa había anunciado, tras reclamar negociar hasta el último momento y celebrar un referéndum, que firmaría si existía mayoría, algo que finalmente no se dará.

Por lo tanto, el periodo de consultas del ERE previsiblemente se cerrará este viernes sin acuerdo en la reunión prevista a partir de las 10:00 horas en el palacio Euskalduna de Bilbao, donde nuevamente se movilizarán los trabajadores.