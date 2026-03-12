La plantilla de Tubos Reunidos de Trapagaran apoya casi por unanimidad el acuerdo del ERE
No obstante, ese apoyo no será suficiente para dar el visto bueno a la oferta de la empresa, dado que, tanto ELA como LAB, ESK y UGT en Amurrio han anunciado que lo rechazarán, por lo que contarían ya con mayoría: siete de los 13 representantes de la comisión negociadora del ERE.
El 95,07 % de los trabajadores de la planta de Tubos Reunidos de Trapagaran ha dado su respaldo a un acuerdo en torno al ERE planteado por la empresa para 301 empleados, 274 de Amurrio y 27 de esta fábrica vizcaína, según han confirmado fuentes sindicales.
La postura de UGT Amurrio, que ha anunciado esta misma tarde su rechazo al ERE, es determinante para inclinar la balanza hacia el rechazo al acuerdo. Por su parte, CC. OO. en la planta alavesa había anunciado, tras reclamar negociar hasta el último momento y celebrar un referéndum, que firmaría si existía mayoría, algo que finalmente no se dará.
Por lo tanto, el periodo de consultas del ERE previsiblemente se cerrará este viernes sin acuerdo en la reunión prevista a partir de las 10:00 horas en el palacio Euskalduna de Bilbao, donde nuevamente se movilizarán los trabajadores.
Los delegados de UGT en Amurrio votarán contra el ERE y lo abocan al fracaso
Según ha informado UGT, tras la reunión mantenida hoy con todos sus integrantes, y una vez analizada la situación planteada por la empresa, se ha acordado "por unanimidad" manifestar su desacuerdo con el ERE planteado por la empresa, ya que considera que "no se ha demostrado de forma suficiente la necesidad de adoptar una medida de este calibre".
ELA asume que la situación de Tubos Reunidos puede tener consecuencias en el sindicato
Pello Igeregi, responsable de negociación colectiva de ELA, sostiene que el "problema interno" que ELA ha tenido en Tubos Reunidos de Trapagaran "muestra la fortaleza de un sindicato que antepone valores y principios a intereses corporativos".
Álava prepara un paquete de medidas fiscales de apoyo a las empresas por la guerra de Irán
La Diputación de Álava está diseñando una serie de medidas para paliar los posibles efectos de un alargamiento de la guerra en Irán. "Utilizaremos, entre otros mecanismos, nuestra capacidad fiscal para aplicar de manera urgente y extraordinaria medidas concretas que alivien las tensiones financieras de las empresas", ha dicho el diputado general de Álava, Ramiro González.
Kutxabank logra en 2025 un resultado récord de 641,3 millones, un 19,7 % más
La entidad atribuye sus resultados de 2025 al fuerte crecimiento de su actividad comercial y al buen rendimiento de sus principales líneas estratégicas de expansión y diversificación. Durante el año, la concesión de nuevas hipotecas aumentó un 26,3 %, mientras que el apoyo financiero a empresas impulsó el negocio mayorista.
La crisis de Tubos Reunidos genera una crisis interna en ELA, y los afiliados de Trapagaran afirman sentirse abandonados
Los delegados de ELA de la planta del Valle de Trápaga han recibido el apoyo de casi la totalidad de la afiliación, con el 94 % de los votos a favor. El sindicato, por su parte, ha publicado una nota en la que asegura que no aceptará que en su nombre "unos trabajadores decidan que son otros los despedidos". Afirma que "es humano caer en la tentación" de la empresa, pero reitera que "sindicalmente es inaceptable".
El Gobierno de España anuncia ayudas al campo y al transporte ante la guerra en Oriente Próximo
De momento, no han concretado cuándo se aprobarán las medidas, aunque sí han dicho que la intención es aprobarlas en los "próximos días y con la mayor celeridad".
Identificado un hombre tras encadenarse a la verja del Parlamento Vasco en una protesta por la huelga general del 17 de marzo
Agentes de la Ertzaintza le han conminado a desatarse y ante su negativa a hacerlo un ertzaina ha roto la cadena con una cizalla y ha procedido a su identificación. Con esta acción, en la que también han tirado pelotas con el lema de la huelga a la entrada interior del Parlamento Vasco, LAB ha querido recordar los motivos de la convocatoria y subrayar que "la pelota está en el tejado" del Gobierno Vasco para contar con un salario mínimo propio, según ha explicado el representantes de LAB Bittor González.
El Gobierno Vasco activará el escudo industrial para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio
En la reunión del Grupo para la Defensa Industrial, el lehendakari Imanol Pradales ha anunciado que su Ejecutivo prepara “un primer paquete de medidas por si la situación se alarga y se complica”, e insta al Gobierno de España y la UE a hacer lo mismo.