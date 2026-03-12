Los delegados de UGT en Amurrio votarán contra el ERE y lo abocan al fracaso

Mañana será el día de la decisiva reunión sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Tubos Reunidos. Hasta ahora todo indicaba que el ERE iba a salir adelante, pero tras un movimiento de última hora, parece que va a pasar todo lo contrario. La sección sindical de UGT en la planta de Tubos Reunidos en Amurrio, que cuenta con dos representantes en la comisión negociadora, ha anunciado que no firmará el acuerdo que que incluye 301 despidos entre esta planta alavesa y la vizcaína de Trapagarab.

La comisión negociadora de este ERE está integrada por 13 miembros —cinco de ELA, tres de UGT, dos de CC. OO., dos de LAB y uno de ESK—. De ellos, cinco serían de la planta de Trapagaran —dos de ELA, uno de UGT, uno de CC. OO. y uno de LAB—, y ocho de la Amurrio —tres de ELA, dos de UGT, uno de ESK, uno de LAB y uno de CC. OO.—.

Ocho votos en contra y cinco a favor

Con los datos recabados hasta el momento, la votación prevista para mañana arrojaría un resultado de cinco votos a favor del acuerdo y ocho en contra, por lo que no saldría adelante.

En cuanto a la representación de Trapagaran, se prevé que voten a favor UGT, ELA y CC. OO. (cuatro votos), mientras que LAB (uno) lo hará en contra.

Por lo que respecta a los delegados de Amurrio, según lo anunciado, votarán en contra los representantes de ELA, ESK, LAB y UGT (siete votos), y únicamente votará a favor el representante de CC. OO..

Medidas "excesivas y desproporcionadas"

Según ha informado UGT, tras la reunión mantenida hoy con todos sus integrantes, y una vez analizada la situación planteada por la empresa, se ha acordado "por unanimidad" manifestar su desacuerdo con el ERE planteado por la empresa, ya que considera que "no se ha demostrado de forma suficiente la necesidad de adoptar una medida de este calibre".

Asimismo, rechaza el cierre de la acería, puesto que entiende que la continuidad de esta actividad resulta "fundamental" para garantizar la viabilidad y el futuro de la planta. "Sin la acería, la subsistencia de nuestras instalaciones quedaría seriamente comprometida a medio y largo plazo", ha asegurado.