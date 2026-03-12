Trapagarango Tubos Reunidoseko langileek ia aho batez babestu erregulazioko espedientea ontzat ematea
Hala ere, babes hori ez da nahikoa izango enpresaren eskaintzari oniritzia emateko; izan ere, ELAk, LABek, ESK-k eta UGTk Amurrion iragarri dutenez, errefusatu egingo dute, eta, beraz, gehiengoa izango lukete dagoeneko.
Trapagarango Tubos Reunidos lantegiko beharginen %95,07k babestu dute enpresak 301 langilerentzat proposatutako enplegu-erregulazioko espedientearen inguruko akordioa, sindikatuetako iturriek baieztatu dutenez.
Hala ere, babes hori ez da nahikoa izango enpresaren eskaintzari oniritzia emateko; izan ere, ELAk, LABek, ESK-k eta UGTk Amurrion iragarri dutenez, errefusatu egingo dute. Beraz, dagoeneko gehiengoa dute enplegu-erregulazioko espedientearen negoziazio-batzordean: 13 ordezkarietatik zazpi.
Amurrioko UGTk gaur arratsaldean bertan iragarri du enplegu-erregulazioko espedientearen aurka dagoela, eta jarrera hori erabakigarria da balantza akordioaren aurka jartzeko. Bestalde, Arabako lantegiko CCOOk iragarri zuen, azken unera arte negoziatzea eta erreferenduma egitea eskatu ondoren, gehiengorik balego sinatuko zuela, baina azkenean ez da halakorik gertatuko.
Horrenbestez, enplegu-erregulazioko espedientearen kontsultaldia ostiral honetan itxiko da, akordiorik gabe, goizeko 10:00etan Bilboko Euskalduna jauregian egingo den bileran. Bertan, langileak berriro mobilizatuko dira.
Amurrioko UGTko ordezkariek erregulazioko espedientearen aurka bozkatuko dute, eta ez du aurrera egingo
UGTk jakinarazi duenez, gaur afiliatuekin izandako bileran, enpresaren azken eskaintzari ezetz esatea erabaki dute "aho batez", "neurriz kanpokoa" dela iritzita.
ELAk onartu du Tubos Reunidosen egoerak ondorioak izan ditzakeela sindikatuan
Pello Igeregi ELAko negoziazio kolektiboko arduradunaren arabera, "ELAk barne arazo bat izan du Trapagarango Tubos Reunidosen. Krisi honek balioak eta printzipioak interes korporatiboen gainetik jartzen dituen sindikatuaren sendotasuna erakusten du".
Arabako Aldundia enpresei laguntzeko neurri fiskalak prestazen ari da, Irango gerraren ondorioei aurre egiteko
Arabako Foru Aldundia hainbat neurri fiskal prestatzen ari da, Irango gerraren aurrean, enpresei laguntzeko. "Gure gaitasun fiskala erabiliko dugu, besteak beste, enpresen finantza-tentsioak arinduko dituzten neurri zehatzak premiaz eta ohiz kanpo aplikatzeko", esan du Ramiro Gonzalez Arabako diputatu nagusiak.
Kutxabankek 641,3 milioiko emaitza errekorra lortu du 2025ean, % 19,7 gehiago
Erakundeak bere merkataritza-jardueraren hazkunde handiari eta hedapen eta dibertsifikazioko ildo estrategiko nagusien errendimendu sendoari egotzi dizkie 2025eko emaitzak. Urtean zehar, hipoteka berrien emakidak % 26,3 egin zuen gora, eta enpresei emandako finantza-laguntzak handizkako negozioa bultzatu zuen.
Tubos Reunidosen aferak barne-krisia eragin du ELAn, eta Trapagarango afiliatuek baztertuta daudela adierazi dute
Trapagarango lantegiko ELAko ordezkariek afiliazio ia osoaren babesa jaso dute; % 94ko aldeko boto eskuratuta. Sindikatuak, bere aldetik, ohar bat argitaratu du esanez, ez duela onartuko bere izenean "langile batzuek erabakitzea beste batzuk direla kaleratuak". Enpresaren "tentazioan erortzea gizatiarra" dela adierazi du, baina "sindikalki onartezina" dela berretsi du.
Espainiako Gobernuak landa eremurako eta garraiorako laguntzak iragarri ditu, Ekialde Hurbileko gerra dela eta
Oraingoz, ez dituzte zehaztu neurriak, ezta noiz onartuko diren ere, baina asmoa "datozen egunetan eta ahalik eta azkarren" onartzea dela ziurtatu dute.
Gizon bat Eusko Legebiltzarreko hesiari katez lotu zaio, martxoaren 17ko greba orokorraren aldeko ekintza batean
Ertzaintzako agenteek askatzeko eskatu diote, eta uko egin dionez, ertzain batek zizaila batekin katea hautsi eta identifikatu egin du. Ekintza horretan, Eusko Legebiltzarraren atartera pilotak bota dituzte, eta LABek deialdiaren arrazoiak gogorarazi ditu, eta gutxieneko soldata propioa izateko pilota Eusko Jaurlaritzaren "teilatuan" dagoela, Bittor Gonzalez LABen ordezkariak azaldu duenez.
Albiste izango dira: Petrolioaren prezioa, Euskadiko ezkutu industrialaren aktibazioa eta greba mugagabea Tubos Reunidosen
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Eusko Jaurlaritzak industria ezkutua aktibatuko du Ekialde Hurbileko gerraren ondorioei aurre egiteko
Industriaren Defentsarako Taldearen bileran, Imanol Pradales lehendakariak iragarri du bere Gobernua "lehen neurri sorta bat" prestatzen ari dela, "egoera luzatu eta zailduko balitz", eta Espainiako Gobernuari eta EBri gauza bera egiteko eskatu die.