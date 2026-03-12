LAN-GATAZKA
Trapagarango Tubos Reunidoseko langileek ia aho batez babestu erregulazioko espedientea ontzat ematea

Hala ere, babes hori ez da nahikoa izango enpresaren eskaintzari oniritzia emateko; izan ere, ELAk, LABek, ESK-k eta UGTk Amurrion iragarri dutenez, errefusatu egingo dute, eta, beraz, gehiengoa izango lukete dagoeneko.

GRAFCAV595. BILBAO, 04/03/2026.-Los trabajadores de Tubos Reunidos se concentran frente al Palacio Euskalduna de Bilbao coincidiendo con una nueva reunión de la mesa negociadora del ERE presentado por la dirección y en el marco de una nueva jornada de huelga en la planta alavesa de Amurrio.EFE/Luis Tejido

Tubos Reunidoseko langileen protesta, Bilbon. Artxiboko irudia. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Trapagarango Tubos Reunidos lantegiko beharginen %95,07k babestu dute enpresak 301 langilerentzat proposatutako enplegu-erregulazioko espedientearen inguruko akordioa, sindikatuetako iturriek baieztatu dutenez.

Hala ere, babes hori ez da nahikoa izango enpresaren eskaintzari oniritzia emateko; izan ere, ELAk, LABek, ESK-k eta UGTk Amurrion iragarri dutenez, errefusatu egingo dute. Beraz, dagoeneko gehiengoa dute enplegu-erregulazioko espedientearen negoziazio-batzordean: 13 ordezkarietatik zazpi.

Amurrioko UGTk gaur arratsaldean bertan iragarri du enplegu-erregulazioko espedientearen aurka dagoela, eta jarrera hori erabakigarria da balantza akordioaren aurka jartzeko. Bestalde, Arabako lantegiko CCOOk iragarri zuen, azken unera arte negoziatzea eta erreferenduma egitea eskatu ondoren, gehiengorik balego sinatuko zuela, baina azkenean ez da halakorik gertatuko.

Horrenbestez, enplegu-erregulazioko espedientearen kontsultaldia ostiral honetan itxiko da, akordiorik gabe, goizeko 10:00etan Bilboko Euskalduna jauregian egingo den bileran. Bertan, langileak berriro mobilizatuko dira.

