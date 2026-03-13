IPC
Comprar huevos sube un 30% en un año y la fruta aumenta un 6% en un mes

El aumento de los precios de los alimentos se mantiene en febrero, con los huevos y la fruta fresca liderando los encarecimientos. La cesta de la compra experimenta subidas mensuales y anuales que reflejan tensiones en distintos productos básicos.
FOTODELDÍA GRAFCAV6307. BILBAO, 11/11/2025.-Una persona coge unos huevos en un supermercado. El huevo es, de largo, uno de los alimentos más inflacionistas en los últimos meses.A la espera del dato de octubre, que se conocerá este viernes, y atendiendo a los datos de septiembre, los huevos se han encarecido un 17,9 % anual. Además, es el alimento que más ha subido de precio desde enero, un 15,9 %. EFE/Luis Tejido
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Arrautzak erostea % 30 igo da urtebetean eta fruta % 6 hilabetean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los huevos siguen liderando la inflación alimentaria en la comparativa anual del IPC de febrero, con un incremento del 30,1 % respecto al mismo mes del año pasado, mientras que la fruta fresca subió un 6,3 % en un mes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La categoría de alimentación y bebidas no alcohólicas registró una tasa anual del 3,2 %, dos décimas por encima de enero, impulsada por la estabilidad de los precios de los aceites, grasas y del pescado y marisco, frente a las bajadas de febrero de 2025.

En términos mensuales, la cesta de la compra se incrementó un 0,6 %, debido principalmente a la subida de frutas, frutos de cáscara, hortalizas, legumbres y patatas. Entre las rúbricas con mayores incrementos anuales destacan la carne de vacuno (15 %), carne de ovino (8,5 %), legumbres y hortalizas frescas (8,4 %) y café, cacao e infusiones (7,5 %).

Por el contrario, algunos productos se abarataron: aceites y grasas (-13,1 %), azúcar (-4,7 %), patatas (-1,3 %), pan (-0,5 %) y cereales (-0,2 %). En la comparativa mensual, además de la fruta, las legumbres y hortalizas frescas aumentaron un 1,2 %, mientras que la carne de ovino bajó un 1,6 % y la carne de porcino, pescado, azúcar y patatas disminuyeron un 0,4 %. Los lácteos registraron una caída del 0,2 %, con la leche concretamente un 0,1 % menos.

A nivel general, la tasa de variación anual del IPC en febrero se situó en el 2,3 %, igual que en enero, mientras que la inflación subyacente aumentó una décima, hasta el 2,7 %. La variación mensual del índice general fue del 0,4 %, y el IPC armonizado (IPCA) se situó en 2,5 % anual, una décima por encima del mes anterior.

