Comprar huevos sube un 30% en un año y la fruta aumenta un 6% en un mes

Los huevos siguen liderando la inflación alimentaria en la comparativa anual del IPC de febrero, con un incremento del 30,1 % respecto al mismo mes del año pasado, mientras que la fruta fresca subió un 6,3 % en un mes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La categoría de alimentación y bebidas no alcohólicas registró una tasa anual del 3,2 %, dos décimas por encima de enero, impulsada por la estabilidad de los precios de los aceites, grasas y del pescado y marisco, frente a las bajadas de febrero de 2025.

En términos mensuales, la cesta de la compra se incrementó un 0,6 %, debido principalmente a la subida de frutas, frutos de cáscara, hortalizas, legumbres y patatas. Entre las rúbricas con mayores incrementos anuales destacan la carne de vacuno (15 %), carne de ovino (8,5 %), legumbres y hortalizas frescas (8,4 %) y café, cacao e infusiones (7,5 %).

Por el contrario, algunos productos se abarataron: aceites y grasas (-13,1 %), azúcar (-4,7 %), patatas (-1,3 %), pan (-0,5 %) y cereales (-0,2 %). En la comparativa mensual, además de la fruta, las legumbres y hortalizas frescas aumentaron un 1,2 %, mientras que la carne de ovino bajó un 1,6 % y la carne de porcino, pescado, azúcar y patatas disminuyeron un 0,4 %. Los lácteos registraron una caída del 0,2 %, con la leche concretamente un 0,1 % menos.

A nivel general, la tasa de variación anual del IPC en febrero se situó en el 2,3 %, igual que en enero, mientras que la inflación subyacente aumentó una décima, hasta el 2,7 %. La variación mensual del índice general fue del 0,4 %, y el IPC armonizado (IPCA) se situó en 2,5 % anual, una décima por encima del mes anterior.