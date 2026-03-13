Arrautzen prezioa %30 igo da urtebetean eta fruta %6 azken hilabetean
Elikagaien prezioak mantendu ziren otsailean; arrautzak eta fruta freskoa izan baitziren garestienak. Erosketa-saskiak igoerak izan zituen hileko zein urteko datuak kontuan hartuta, eta tentsioa dago oinarrizko hainbat produktutan.
Otsaileko KPIren urteko konparazioan, arrautzak dira nagusi elikagaien inflazioan; iazko hilabetearekin alderatuta, % 30,1eko igoera izan dute; fruta freskoa, berriz, % 6,3 igo da hilabete batean, Estatistikako Institutu Nazionalaren (INE) arabera.
Elikagaien eta alkoholik gabeko edarien kategoriak % 3,2ko urteko tasa izan zuen, urtarrilean baino bi hamarren gehiago. Olioen, koipeen eta arrain eta itsaskien prezioak egonkor mantendu ziren, 2025eko otsailean izandako jaitsieren aldean.
Hileko datuei dagokienez, erosketa-saskia % 0,6 igo zen, batez ere frutak, oskoldun fruituak, barazkiak, lekaleak eta patatak igo zirelako. Urtebetean gehien igo direnen artean nabarmentzekoak dira behi-haragia ( % 15), ardi-haragia ( % 8,5), lekaleak eta barazki freskoak ( % 8,4) eta kafea, kakaoa eta infusioak ( % 7,5).
Produktu batzuk, aldiz, merkatu egin dira: olioak eta koipeak (-%13,1), azukrea (-%4,7), patatak (-%1,3), ogia (-%0,5) eta zerealak (-%0,2). Hileko konparazioan, frutaz gain, lekale eta barazki freskoak % 1,2 gehitu ziren, ardi-haragia % 1,6 jaitsi zen eta txerri-haragia, arraina, azukrea eta patatak % 0,4 jaitsi ziren.
Oro har, KPIren urteko aldakuntza-tasa % 2,3koa izan zen otsailean, urtarrilean bezalaxe, eta azpiko inflazioa hamarren bat igo zen, % 2,7raino. Indize orokorraren hileko aldakuntza % 0,4koa izan zen, eta KPI harmonizatua (KPI) urteko % 2,5ekoa, aurreko hilean baino hamarren bat handiagoa.
Jauregik galdetu du ea "nor den ausarta" Tubos Reunidosen inbertitzera ausartzen dena
Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak bere buruari galdetu dio ea "nor den ausarta" Tubos Reunidosen inbertitzera ausartzen dena, pilatutako zorraz gain, orain Ekialde Ertaineko gerraren ondorioek ere jo baitute. Radio Euskadin, Jauregik ohartarazi du horrek "shock bikoitza" eragin duela euskal industrian; izan ere, Trumpen Administrazioaren muga-zergen ondoren, AEBk Iranen aurka egindako gerrak eragina izan du energiaren, logistikaren eta merkatuen galeraren alorrean.
KPIa hamarren bat igo da Euskadin eta % 2,4an egon da otsailean
Hiru hilabetez jarraian behera egin ondoren, urte arteko inflazioak behera egin du otsailean Euskadin, jatetxeen eta elikagaien garestitzeagatik. Elektrizitatea, berriz, merkatu egin da.
Ormuzko itsasartearen itxierak Brent petrolioa 100 dolarren langaren gainetik kokatu du
AEBek eta Israelek Iranen aurka egindako erasoaren aurretik 72 dolarretan zegoen. AEBetako Ogasun Departamentuak lizentzia eman du ontzietan kargatuta dagoen Errusiako petrolioa erostea baimentzeko.
Albiste izango dira: Tubos Reunidoseko enplegu espedientearen bozketa, Mojtaba Khameneiren lehen mezua eta Pradalesek Sanchezi bidalitako gutuna
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Gestampek 280 lanpostu suntsituko ditu Abadiñoko lantegian datozen bost urteetan
Mercedesen furgoneta elektriko berrirako pieza gutxiago esleitu ondoren aurreikusitako lan-kargaren beherakadaren ondorioz murriztuko dute plantilla. Enpresak borondatezko irteerak eta alternatibak proposatu ditu 2026an txanda-kontratua lortu behar zuen kolektiboarentzat.
Amurrioko UGTko ordezkariek erregulazioko espedientearen aurka bozkatuko dute, eta ez du aurrera egingo
UGTk jakinarazi duenez, afiliatuekin izandako bileran, enpresaren azken eskaintzari ezetz esatea erabaki dute "aho batez", "neurriz kanpokoa" dela iritzita.
Trapagarango Tubos Reunidoseko langileek ia aho batez babestu dute erregulazioko espedientea ontzat ematea
Hala ere, babes hori ez da nahikoa izango enpresaren eskaintzari oniritzia emateko; izan ere, ELAk, LABek, ESK-k eta UGTk Amurrion iragarri dutenez, errefusatu egingo dute, eta, beraz, gehiengoa izango lukete dagoeneko.
ELAk onartu du Tubos Reunidosen egoerak ondorioak izan ditzakeela sindikatuan
Pello Igeregi ELAko negoziazio kolektiboko arduradunaren arabera, "ELAk barne arazo bat izan du Trapagarango Tubos Reunidosen. Krisi honek balioak eta printzipioak interes korporatiboen gainetik jartzen dituen sindikatuaren sendotasuna erakusten du".
Arabako Aldundia enpresei laguntzeko neurri fiskalak prestazen ari da, Irango gerraren ondorioei aurre egiteko
Arabako Foru Aldundia hainbat neurri fiskal prestatzen ari da, Irango gerraren aurrean, enpresei laguntzeko. "Gure gaitasun fiskala erabiliko dugu, besteak beste, enpresen finantza-tentsioak arinduko dituzten neurri zehatzak premiaz eta ohiz kanpo aplikatzeko", esan du Ramiro Gonzalez Arabako diputatu nagusiak.