Arrautzen prezioa %30 igo da urtebetean eta fruta %6 azken hilabetean

Elikagaien prezioak mantendu ziren otsailean; arrautzak eta fruta freskoa izan baitziren garestienak. Erosketa-saskiak igoerak izan zituen hileko zein urteko datuak kontuan hartuta, eta tentsioa dago oinarrizko hainbat produktutan.

Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Otsaileko KPIren urteko konparazioan, arrautzak dira nagusi elikagaien inflazioan; iazko hilabetearekin alderatuta, % 30,1eko igoera izan dute; fruta freskoa, berriz, % 6,3 igo da hilabete batean, Estatistikako Institutu Nazionalaren (INE) arabera.

Elikagaien eta alkoholik gabeko edarien kategoriak % 3,2ko urteko tasa izan zuen, urtarrilean baino bi hamarren gehiago. Olioen, koipeen eta arrain eta itsaskien prezioak egonkor mantendu ziren, 2025eko otsailean izandako jaitsieren aldean.

Hileko datuei dagokienez, erosketa-saskia % 0,6 igo zen, batez ere frutak, oskoldun fruituak, barazkiak, lekaleak eta patatak igo zirelako. Urtebetean gehien igo direnen artean nabarmentzekoak dira behi-haragia ( % 15), ardi-haragia ( % 8,5), lekaleak eta barazki freskoak ( % 8,4) eta kafea, kakaoa eta infusioak ( % 7,5).

Produktu batzuk, aldiz, merkatu egin dira: olioak eta koipeak (-%13,1), azukrea (-%4,7), patatak (-%1,3), ogia (-%0,5) eta zerealak (-%0,2). Hileko konparazioan, frutaz gain, lekale eta barazki freskoak % 1,2 gehitu ziren, ardi-haragia % 1,6 jaitsi zen eta txerri-haragia, arraina, azukrea eta patatak % 0,4 jaitsi ziren.

Oro har, KPIren urteko aldakuntza-tasa % 2,3koa izan zen otsailean, urtarrilean bezalaxe, eta azpiko inflazioa hamarren bat igo zen, % 2,7raino. Indize orokorraren hileko aldakuntza % 0,4koa izan zen, eta KPI harmonizatua (KPI) urteko % 2,5ekoa, aurreko hilean baino hamarren bat handiagoa.

KPIa Ekonomia

