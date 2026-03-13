ELA asegura que sus delegados de Tubos Reunidos Trapagarán "no representan" al sindicato
Los sindicatos con representación en las plantas de las factorías de Amurrio y Valle de Trápaga han reaccionado de manera diferente ante la falta de acuerdo del ERE. ELA y LAB han valorado positivamente la falta de acuerdo y aseguran que continúan en la lucha, "defendiendo el empleo". CC. OO. ha denunciado "la incertidumbre" que acecha a los trabajadores afectados y UGT asegura que sus delegados han actuado "consecuentemente".
Los sindicatos con representación en las platas de Tubos Reunidos de de Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia) tienen opiniones encontradas sobre que la comisión negociadora del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), con 301 despidos sobre la mesa, haya rechazado llegar a acuerdo con la dirección. ELA y LAB continúan reclamando un proyecto industrial que garantice el futuro de la factoría. UGT y CC. OO. han denunciado la tensión generadas entre los representantes sindicales y en las plantillas por los diferentes puntos de vista.
La cuestión de Tubos Reunidos ha creado una crisis interna en el sindicato ELA. En contra de los que ha defendido la central, los delegados de la planta de Trapagaran se han mostrado a favor “del planteamiento de la dirección” y la central asegura en un comunicado publicado este viernes que ya “no representan” al sindicato.
ELA afirma que seguirá defendiendo el empleo en las plantas de Tubos Reunidos, tras “lograr que el ERE para despedir a 301 personas no se haya aprobado". El sindicato ha querido dejar “muy claro” que el futuro de esta factoría “no pasa por los despidos, sino por un proyecto industrial que corrija la nefasta gestión de los últimos años”.
Por su parte, el sindicato LAB asegura que "ha ganado la dignidad, la coherencia y la lucha de clases", frente "al chantaje, la amenaza, el miedo y el posibilismo". A su juicio, gran parte de la plantilla ha demostrado "estar a la altura de la gravedad del momento".
El sindicato ha manifestado que, desde el primer momento, la empresa ha intentado "imponer su hoja de ruta sin abrir un debate real sobre alternativas industriales". Asimismo, para LAB resultan "especialmente graves" e "irresponsables" las declaraciones del consejero de Industria, Mikel Jauregi, que se ha preguntado "a ver quién es el valiente" que invierte en Tubos Reunidos.
LAB ha apelado "a la unidad y la movilización". Ha recordado la huelga indefinida que han convocado a partir del domingo y asegura que “el conflicto continúa", porque "no se ha resuelto nada y el ERE sigue siendo una amenaza real para la plantilla y para el futuro industrial".
CC. OO. y UGT denuncian faltas de respeto
Mientras, el sindicato Comisiones Obreras ha lamentado que no se haya podido votar en referéndum de toda la plantilla la última oferta sobre el ERE, y ha denunciado el "ambiente que algunos han ido generando interesadamente con amenazas, insultos y descalificaciones infundadas”.
Fuentes de CC. OO. han lamentado que en Amurrio, a diferencia de en Trapagarán, no se ha podido someter a votación de toda la plantilla la última oferta de la por la oposición de otros sindicatos. "Nosotros hubiéramos ratificado o acatado lo que hubiera salido de esa Asamblea General", han aseverado.
Al acabar sin acuerdo el periodo negociador, desde CC.OO. han destacado la incertidumbre que se cierne sobre los trabajadores afectados, al desconocer en qué condiciones se producirá su salida.
Finalmente, el sindicato UGT Euskadi ha querido destacar que sus representantes “han echado el resto” en las negociaciones “en aras de garantizar el futuro de la actividad y preservar los puestos del trabajo, apostando por dar la última palabra a la plantilla”.
El sindicato ha explicado que todo ello se ha producido en un contexto de "lógica tensión, con situaciones que han sobrepasado los límites del respeto y la discrepancia".
Pese a todo, ha apuntado que la representación del sindicato ha actuado "consecuentemente, atendiendo al contexto y a las circunstancias, tratando de trasladar de la mejor manera posible tanto la voluntad y el sentir de la afiliación a la que representa, como el objetivo primigenio de preservar el empleo".
Te puede interesar
Tubos Reunidos dice verse obligada a aplicar el ERE y afronta un futuro complicado
La dirección de la empresa estudiará todos los escenarios que se abren ahora, y en los próximos días comunicará su decisión a la comisión negociadora y la autoridad laboral. No se descarta que la empresa entre en preconcurso de acreedores.
Se cierra sin acuerdo la negociación del ERE de Tubos Reunidos
Tras cerrar el periodo de consultas sin acuerdo, la dirección de Tubos Reunidos asegura que se ve obligada a aplicar el ERE de 301 despidos en las plantas de Amurrio y Trapagaran. Los sindicatos ELA y LAB, por su parte, valoran positivamente que la comisión negociadora del ERE rechazara el acuerdo con la dirección.
ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde prevén una huelga general "potente y exitosa" el 17 de marzo
Los sindicatos convocantes han afirmado que la adhesión a la huelga "está siendo muy amplia", con 1750 adhesiones de comités de empresa y de personal, así como más de un centener de agentes sociales hasta la fecha.
La plantilla de Tubos Reunidos se concentra en Bilbao durante la reunión que ha rechazado el ERE
Trabajadores de Tubos Reunidos se han concentrado y han cortado el tráfico este jueves en Bilbao mientras esperaban el resultado de la última reunión prevista del periodo de consultas del ERE, que ha terminado sin acuerdo.
Jauregi se pregunta "quién es el valiente" que se atreve a invertir en Tubos Reunidos
El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, se ha preguntado "quién es el valiente" que se atreve a invertir en Tubos Reunidos, que además de la deuda acumulada, ahora se vé impactada por los efectos de la guerra en Oriente Medio. En Radio Euskadi, Jauregi ha advertido del "doble schock" que ha impactado en la industria vasca, ya que después de los aranceles de la Administración Trump, se ha visto afectada por la guerra de EE. UU. contra Irán en el ámbito energético, el logístico y por la pérdida de mercados.
Comprar huevos sube un 30% en un año y la fruta aumenta un 6% en un mes
El aumento de los precios de los alimentos se mantiene en febrero, con los huevos y la fruta fresca liderando los encarecimientos. La cesta de la compra experimenta subidas mensuales y anuales que reflejan tensiones en distintos productos básicos.
El IPC sube una décima en Euskadi y se sitúa en el 2,4% en febrero
Tras tres meses consecutivos de descensos, la inflación interanual frena su caída en febrero en Euskadi, impulsada por el encarecimiento de la restauración y los alimentos, mientras que la electricidad se abarata.
El cierre del estrecho de Ormuz sitúa el precio del petróleo Brent por encima de los 100 dólares
Antes del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, se situaba en 72 dólares. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido una licencia para permitir la compra de petróleo ruso que ya haya sido cargado en buques.
Será noticia: Votación del ERE en Tubos Reunidos, primer mensaje de Mojtaba Jameneí y carta de Pradales a Sánchez
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.