ELA asegura que sus delegados de Tubos Reunidos Trapagarán "no representan" al sindicato

Los sindicatos con representación en las platas de Tubos Reunidos de de Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia) tienen opiniones encontradas sobre que la comisión negociadora del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), con 301 despidos sobre la mesa, haya rechazado llegar a acuerdo con la dirección. ELA y LAB continúan reclamando un proyecto industrial que garantice el futuro de la factoría. UGT y CC. OO. han denunciado la tensión generadas entre los representantes sindicales y en las plantillas por los diferentes puntos de vista.

La cuestión de Tubos Reunidos ha creado una crisis interna en el sindicato ELA. En contra de los que ha defendido la central, los delegados de la planta de Trapagaran se han mostrado a favor “del planteamiento de la dirección” y la central asegura en un comunicado publicado este viernes que ya “no representan” al sindicato.

ELA afirma que seguirá defendiendo el empleo en las plantas de Tubos Reunidos, tras “lograr que el ERE para despedir a 301 personas no se haya aprobado". El sindicato ha querido dejar “muy claro” que el futuro de esta factoría “no pasa por los despidos, sino por un proyecto industrial que corrija la nefasta gestión de los últimos años”.

Por su parte, el sindicato LAB asegura que "ha ganado la dignidad, la coherencia y la lucha de clases", frente "al chantaje, la amenaza, el miedo y el posibilismo". A su juicio, gran parte de la plantilla ha demostrado "estar a la altura de la gravedad del momento".

El sindicato ha manifestado que, desde el primer momento, la empresa ha intentado "imponer su hoja de ruta sin abrir un debate real sobre alternativas industriales". Asimismo, para LAB resultan "especialmente graves" e "irresponsables" las declaraciones del consejero de Industria, Mikel Jauregi, que se ha preguntado "a ver quién es el valiente" que invierte en Tubos Reunidos.

LAB ha apelado "a la unidad y la movilización". Ha recordado la huelga indefinida que han convocado a partir del domingo y asegura que “el conflicto continúa", porque "no se ha resuelto nada y el ERE sigue siendo una amenaza real para la plantilla y para el futuro industrial".

CC. OO. y UGT denuncian faltas de respeto

Mientras, el sindicato Comisiones Obreras ha lamentado que no se haya podido votar en referéndum de toda la plantilla la última oferta sobre el ERE, y ha denunciado el "ambiente que algunos han ido generando interesadamente con amenazas, insultos y descalificaciones infundadas”.

Fuentes de CC. OO. han lamentado que en Amurrio, a diferencia de en Trapagarán, no se ha podido someter a votación de toda la plantilla la última oferta de la por la oposición de otros sindicatos. "Nosotros hubiéramos ratificado o acatado lo que hubiera salido de esa Asamblea General", han aseverado.

Al acabar sin acuerdo el periodo negociador, desde CC.OO. han destacado la incertidumbre que se cierne sobre los trabajadores afectados, al desconocer en qué condiciones se producirá su salida.

Finalmente, el sindicato UGT Euskadi ha querido destacar que sus representantes “han echado el resto” en las negociaciones “en aras de garantizar el futuro de la actividad y preservar los puestos del trabajo, apostando por dar la última palabra a la plantilla”.

El sindicato ha explicado que todo ello se ha producido en un contexto de "lógica tensión, con situaciones que han sobrepasado los límites del respeto y la discrepancia".

Pese a todo, ha apuntado que la representación del sindicato ha actuado "consecuentemente, atendiendo al contexto y a las circunstancias, tratando de trasladar de la mejor manera posible tanto la voluntad y el sentir de la afiliación a la que representa, como el objetivo primigenio de preservar el empleo".