ELAk ziurtatu du Trapagarango Tubos Reunidoseko delegatuek "jada" ez dutela "sindikatua ordezkatzen"
Amurrioko eta Trapagarango lantegietan ordezkaritza duten sindikatuek erreakzio ezberdinak izan dituzte EEEa ez onartu ondoren. ELA eta LAB plantillarekin harro agertu dira, eta borrokan jarraitzen dutela adierazi dute, "enplegua defendatuz". CC. OO. sindikatuak salatu du "ziurgabetasuna" zabaldu dela, eta UGTk esan du euren delegatuek "era kontsekuentean" jokatu dutela.
Amurrioko (Araba) eta Trapagarango (Bizkaia) Tubos Reunidoseko lantegietan ordezkaritza duten sindikatuek iritzi kontrajarriak dituzte Enplegu Erregulazioko Espedientearen (EEE) negoziazio batzordeak, 301 kaleratzeren inguruan zuzendaritzarekin akordioa lortzeari uko egin izanaz. ELAk eta LABek lantegiaren etorkizuna bermatuko duen proiektu industrial bat eskatzen jarraitzen dute. UGTk eta CCOOk salatu dute iritzi ezberdinek ordezkari sindikalen artean eta plantilletan sortu duten tentsioa.
Tubos Reunidosen auziak barne krisia sortu du ELA sindikatuan. Sindikatuaren iritziaren aurka, Trapagarango lantegiko ordezkariak "zuzendaritzaren planteamenduaren alde" agertu dira. Ondorioz, ELAk ostiral honetan argitaratutako ohar batean adierazi du delegatu horiek "jada" ez dutela "sindikatua "ordezkatzen" .
ELAren hitzetan, Tubos Reunidoseko lantegietan enplegua defendatzen jarraituko du. Sindikatuak "oso argi" utzi nahi izan du lantegi horren etorkizuna ez dela "kaleratzeetatik pasatzen, azken urteetako kudeaketa negargarria zuzenduko duen industria-proiektu batetik baizik".
Bestalde, LAB sindikatuak esan du "duintasuna, koherentzia eta klase borroka" izan direla nagusi afera honetan , "xantaiaren, mehatxuaren, beldurraren eta posibilismoaren aurrean".
Sindikatuak adierazi duenez, enpresa hasieratik saiatu da "bere ibilbide-orria inposatzen, alternatiba industrialei buruzko benetako eztabaidarik zabaldu gabe". Era berean, LABentzat "bereziki larriak" eta "arduragabeak" dira Mikel Jauregi Industria sailburuaren adierazpenak, Tubos Reunidosen inbertitzen duen "ausarta nor den" galdetzean.
LABek "batasunerako eta mobilizaziorako" deia egin du, eta igandetik aurrera deitu duten greba mugagabea gogorarazi du. "Gatazkak bere horretan jarraitzen du, ez delako ezer konpondu eta EEE-a benetako mehatxua delako langileentzat eta etorkizun industrialarentzat".
CC.OO.-k eta UGTk errespetu faltak salatu dituzte
Bitartean, Comisiones Obreras sindikatuak deitoratu du langile guztiek ezin izan dutela erreferendumean bozkatu enplegu-erregulazioko espedientearen inguruko azken eskaintza, eta salatu du "batzuek interes handiz sortu duten giroa, mehatxu, irain eta funtsik gabeko deskalifikazioekin".
CC.OO.-ko iturriek azaldu dutenez, Amurrion, Trapagaranen ez bezala, ezin izan da langile guztien azken eskaintza bozkatu, "beste sindikatu batzuen oposizioagatik". "Guk Batzar Nagusi horretatik aterako zena berretsi edo onartuko genukeen", baieztatu dute.
Negoziazio-aldia akordiorik gabe amaitu denez, CC.OO.k nabarmendu du espedienteak eragingo dien langileen artean ziurgabetasuna dela nagusi, "ez baitago argi zein baldintzatan aterako diren".
Azkenik, UGT Euskadi sindikatuak azpimarratu nahi izan du bere ordezkariek "ahalegin itzela" egin dutela negoziazioetan, "jardueraren etorkizuna bermatzeko eta lanpostuak mantentzeko, plantillari azken hitza ematearen alde eginez".
Hori guztia "tentsio logikoko" testuinguru batean gertatu dela azaldu du sindikatuak, "errespetuaren eta desadostasunaren mugak gainditu dituzten egoerekin".
Hala eta guztiz ere, sindikatuaren ordezkaritzak "testuingurua eta inguruabarrak kontuan hartuta" jardun duela esan du, "ordezkatzen duen afiliazioaren borondatea eta sentimendua ahalik eta ondoen helarazten saiatuz, bai eta enplegua babesteko helburu nagusia ere".
Tubos Reunidosek dio lan-erregulazioko espedientea ezarri behar duela, eta etorkizuna zalantzaz beteta dago
Enpresako zuzendaritzak aukera guztiak aztertuko ditu, eta datozen egunotan jakinaraziko die bere erabakia negoziazio batzordeari eta lan agintaritzari. Ez da baztertzen enpresa hartzekodunen aurrekonkurtsoan sartzea.
Martxoaren 17ko greba orokorra "arrakastatsua" izatea aurreikusten dute sindikatu deitzaileek
ELA, LAB, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek adierazi dutenez, grebaren aldeko atxikimendua "oso zabala" izaten ari da eta dagoeneko 1.750 enpresatako lan batzordeek eta ehunka gizarte eragilek egin dute bat 24 orduko lanuztearekin.
Akordiorik gabe amaitu dute Tubos Reunidoseko lan-erregulazioko espedientearen negoziazioa
Kontsulten epea akordiorik gabe amaitu ostean, Tubos Reunidoseko zuzendaritzak esan du iragarritako 301 kaleratzeak gauzatuko dituela Amurrioko eta Trapagarango lantegietan.
Tubos Reunidoseko langileek elkarretaratzea egin dute Bilbon, enplegu-erregulazioaren gaineko azken bilera egiten ari zirenean
Tubos Reunidoseko langileek elkarretaratzea egin dute Bilboko Euskalduna Jauregiaren atarian, enpresa batzordeko ordezkariak eta zuzendaritza lan-erregulazioko espedientea negoziatzeko kontsulta-epearen azken bilera egiten ari ziren bitartean.
Jauregik galdetu du ea nor ausartzen den Tubos Reunidosen inbertitzera
Radio Euskadin gaur egindako elkarrizketan, Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak galdetu du ea nor ausartzen den Tubos Reunidosen inbertitzera, pilatutako zorraz gain, orain Ekialde Hurbileko gerraren ondorioek ere jo baitute. Sailburuaren hitzetan, horrek "shock bikoitza" eragin du euskal industrian; izan ere, Trumpen administrazioaren muga-zergen ostean, AEBk Iranen aurka hasitako gerrak eragina izan du energia, logistika eta merkatuen galeraren alorrean.
Arrautzak % 30 garestitu dira urtebetean, eta fruta, % 6 hilabetean
Elikagaien prezioak mantendu egin ziren otsailean, baina arrautzak eta fruta garestitu egin ziren. Erosketa-saskiak igoerak izan zituen hileko zein urteko datuak kontuan hartuta, eta tentsioa dago oinarrizko hainbat produktutan.
KPIa hamarren bat igo da Euskadin eta % 2,4an egon da otsailean
Hiru hilabetez jarraian behera egin ondoren, urte arteko inflazioak behera egin du otsailean Euskadin, jatetxeen eta elikagaien garestitzeagatik. Elektrizitatea, berriz, merkatu egin da.
Ormuzko itsasartearen itxierak Brent petrolioa 100 dolarren langaren gainetik kokatu du
AEBek eta Israelek Iranen aurka egindako erasoaren aurretik 72 dolarretan zegoen. AEBetako Ogasun Departamentuak lizentzia eman du ontzietan kargatuta dagoen Errusiako petrolioa erostea baimentzeko.
Albiste izango dira: Tubos Reunidoseko enplegu espedientearen bozketa, Mojtaba Khameneiren lehen mezua eta Pradalesek Sanchezi bidalitako gutuna
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.