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La guerra de Oriente Próximo afectará al Puerto de Bilbao, pero también podría convertirse en una oportunidad

Ekialde Hurbileko gerrak eragina izango du Bilboko Portuan, baina aukera ere bihur liteke
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ekialde Hurbileko gerrak eragina izango du Bilboko Portuan, baina aukera ere bihur liteke
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EITB

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El Puerto de Bilbao es el mayor puerto comercial del Arco Atlántico en cuanto a tráfico, infraestructuras y servicios que presta.  Las tareas de ampliación del puerto culminarán en el primer trimestre del próximo año, cuando finalicen las obras del espigón central.

Bilbao Puerto de Bilbao Bizkaia Comunidad Autonóma Vasca Economía

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