La guerra de Oriente Próximo afectará al Puerto de Bilbao, pero también podría convertirse en una oportunidad
El Puerto de Bilbao es el mayor puerto comercial del Arco Atlántico en cuanto a tráfico, infraestructuras y servicios que presta. Las tareas de ampliación del puerto culminarán en el primer trimestre del próximo año, cuando finalicen las obras del espigón central.
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ELA asegura que sus delegados de Tubos Reunidos Trapagarán "no representan" al sindicato
Los sindicatos con representación en las plantas de las factorías de Amurrio y Valle de Trápaga han reaccionado de manera diferente ante la falta de acuerdo del ERE. ELA y LAB han valorado positivamente la falta de acuerdo y aseguran que continúan en la lucha, "defendiendo el empleo". CC. OO. ha denunciado "la incertidumbre" que acecha a los trabajadores afectados y UGT asegura que sus delegados han actuado "consecuentemente".
Tubos Reunidos dice verse obligada a aplicar el ERE y afronta un futuro complicado
La dirección de la empresa estudiará todos los escenarios que se abren ahora, y en los próximos días comunicará su decisión a la comisión negociadora y la autoridad laboral. No se descarta que la empresa entre en preconcurso de acreedores.
Se cierra sin acuerdo la negociación del ERE de Tubos Reunidos
Tras cerrar el periodo de consultas sin acuerdo, la dirección de Tubos Reunidos asegura que se ve obligada a aplicar el ERE de 301 despidos en las plantas de Amurrio y Trapagaran. Los sindicatos ELA y LAB, por su parte, valoran positivamente que la comisión negociadora del ERE rechazara el acuerdo con la dirección.
ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde prevén una huelga general "potente y exitosa" el 17 de marzo
Los sindicatos convocantes han afirmado que la adhesión a la huelga "está siendo muy amplia", con 1750 adhesiones de comités de empresa y de personal, así como más de un centener de agentes sociales hasta la fecha.
La plantilla de Tubos Reunidos se concentra en Bilbao durante la reunión que ha rechazado el ERE
Trabajadores de Tubos Reunidos se han concentrado y han cortado el tráfico este jueves en Bilbao mientras esperaban el resultado de la última reunión prevista del periodo de consultas del ERE, que ha terminado sin acuerdo.
Jauregi se pregunta "quién es el valiente" que se atreve a invertir en Tubos Reunidos
El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, se ha preguntado "quién es el valiente" que se atreve a invertir en Tubos Reunidos, que además de la deuda acumulada, ahora se vé impactada por los efectos de la guerra en Oriente Medio. En Radio Euskadi, Jauregi ha advertido del "doble schock" que ha impactado en la industria vasca, ya que después de los aranceles de la Administración Trump, se ha visto afectada por la guerra de EE. UU. contra Irán en el ámbito energético, el logístico y por la pérdida de mercados.
Comprar huevos sube un 30% en un año y la fruta aumenta un 6% en un mes
El aumento de los precios de los alimentos se mantiene en febrero, con los huevos y la fruta fresca liderando los encarecimientos. La cesta de la compra experimenta subidas mensuales y anuales que reflejan tensiones en distintos productos básicos.
El IPC sube una décima en Euskadi y se sitúa en el 2,4% en febrero
Tras tres meses consecutivos de descensos, la inflación interanual frena su caída en febrero en Euskadi, impulsada por el encarecimiento de la restauración y los alimentos, mientras que la electricidad se abarata.
El cierre del estrecho de Ormuz sitúa el precio del petróleo Brent por encima de los 100 dólares
Antes del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, se situaba en 72 dólares. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido una licencia para permitir la compra de petróleo ruso que ya haya sido cargado en buques.