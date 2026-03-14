Ekialde Hurbileko gerrak eragina izango du Bilboko Portuan, baina aukera ere bihur liteke
Arku Atlantikoko portu komertzial handiena da Bilboko Portua, trafikoari, azpiegiturei eta ematen dituen zerbitzuei dagokienez. Azken zabalkundea 2027ko lehen hiruhilekoan burutuko du, kai-mutur nagusiko lanak amaitzen direnean.
ELAren arabera, Trapagarango Tubos Reunidoseko delegatuek "jada ez dute sindikatua ordezkatzen"
Amurrioko eta Trapagarango lantegietan ordezkaritza duten sindikatuek erreakzio ezberdinak izan dituzte enplegu-erregulazoko espedientea atzera bota ondoren. ELA eta LAB langileekin harro agertu dira, eta borrokan jarraitzen dutela adierazi dute, "enplegua defendatuz". CCOO sindikatuaren hitzetan, "ziurgabetasuna" zabaldu da, eta UGTren esanetan, berriz, euren delegatuek "era kontsekuentean" jokatu dute.
Tubos Reunidosek esan du enplegu-erregulazioko espedientea ezarri behar duela, eta etorkizuna zalantzaz beteta dagoela
Enpresako zuzendaritzak aukera guztiak aztertuko ditu, eta datozen egunotan jakinaraziko die bere erabakia negoziazio batzordeari eta lan agintaritzari. Ez da baztertzen enpresak hartzekodunen konkurtsoa eskatzea.
Martxoaren 17ko greba orokorra "arrakastatsua" izatea aurreikusten dute sindikatu deitzaileek
ELA, LAB, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek adierazi dutenez, grebaren aldeko atxikimendua "oso zabala" izaten ari da eta dagoeneko 1.750 enpresatako lan batzordeek eta ehunka gizarte eragilek egin dute bat 24 orduko lanuztearekin.
Akordiorik gabe amaitu dute Tubos Reunidoseko lan-erregulazioko espedientearen negoziazioa
Kontsulten epea akordiorik gabe amaitu ostean, Tubos Reunidoseko zuzendaritzak esan du iragarritako 301 kaleratzeak gauzatuko dituela Amurrioko eta Trapagarango lantegietan.
Tubos Reunidoseko langileek elkarretaratzea egin dute Bilbon, enplegu-erregulazioaren gaineko azken bilera egiten ari zirenean
Tubos Reunidoseko langileek elkarretaratzea egin dute Bilboko Euskalduna Jauregiaren atarian, enpresa batzordeko ordezkariak eta zuzendaritza lan-erregulazioko espedientea negoziatzeko kontsulta-epearen azken bilera egiten ari ziren bitartean.
Jauregik galdetu du ea nor ausartzen den Tubos Reunidosen inbertitzera
Radio Euskadin gaur egindako elkarrizketan, Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak galdetu du ea nor ausartzen den Tubos Reunidosen inbertitzera, pilatutako zorraz gain, orain Ekialde Hurbileko gerraren ondorioek ere jo baitute. Sailburuaren hitzetan, horrek "shock bikoitza" eragin du euskal industrian; izan ere, Trumpen administrazioaren muga-zergen ostean, AEBk Iranen aurka hasitako gerrak eragina izan du energia, logistika eta merkatuen galeraren alorrean.
Arrautzak % 30 garestitu dira urtebetean, eta fruta, % 6 hilabetean
Elikagaien prezioak mantendu egin ziren otsailean, baina arrautzak eta fruta garestitu egin ziren. Erosketa-saskiak igoerak izan zituen hileko zein urteko datuak kontuan hartuta, eta tentsioa dago oinarrizko hainbat produktutan.
KPIa hamarren bat igo da Euskadin, eta % 2,4ra heldu da otsailean
Hiru hilabetez jarraian behera egin ondoren, urte arteko inflazioak behera egin du otsailean Euskadin, jatetxeen eta elikagaien garestitzeagatik. Elektrizitatea, berriz, merkatu egin da.
Ormuzko itsasartearen itxierak Brent petrolio upela 100 dolarreko langaren gainetik kokatu du
AEBk eta Israelek Iranen aurkako erasoaldia hasi aurretik 72 dolarrean zegoen. Garestitze hori ikusita, AEBko Ogasun Departamentuak baimena eman du petrolio-ontzietan kargatuta dagoen Errusiako petrolioa erostea baimentzeko.