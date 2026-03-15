Las trabajadoras del hogar se suman a la huelga del martes por las condicione de sus trabajos

Los sindicatos con representación en las plantas de las factorías de Amurrio y Valle de Trápaga han reaccionado de manera diferente ante la falta de acuerdo del ERE. ELA y LAB han valorado positivamente la falta de acuerdo y aseguran que continúan en la lucha, "defendiendo el empleo". CC. OO. ha denunciado "la incertidumbre" que acecha a los trabajadores afectados y UGT asegura que sus delegados han actuado "consecuentemente".