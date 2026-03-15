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Las trabajadoras del hogar se suman a la huelga del martes por las condicione de sus trabajos

Etxeko langileen kolektiboek bat egin dute astearteko mobilizazioarekin
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Etxeko langileek bat egingo dute astearteko grebarekin, beren lanen baldintzengatik
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EITB

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Recuerdan que las condiciones de su sector les impiden ejercer el derecho a paro como al resto de trabajadores. Aun así, quieren visibilizar su apoyo a la movilización, portando un brazalete naranja mientras realizan su trabajo, como símbolo de protesta.

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