Las trabajadoras del hogar se suman a la huelga del martes por las condicione de sus trabajos
Recuerdan que las condiciones de su sector les impiden ejercer el derecho a paro como al resto de trabajadores. Aun así, quieren visibilizar su apoyo a la movilización, portando un brazalete naranja mientras realizan su trabajo, como símbolo de protesta.
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Arranca este domingo la huelga indefinida en la planta de Tubos Reunidos Amurrio
La huelga comenzará en el turno de noche (a las 22:00 horas), pero al estar previamente convocado para hoy un paro de cuatro horas, en realidad es efectiva a partir de las 18:00 horas de la tarde.
Personal médico inicia este lunes su segunda semana de huelga para reclamar un Estatuto Marco propio
El sector afirma que desde los paros de febrero no se han producido “contactos formales” entre el Comité de Huelga y el Ministerio de Sanidad español.
Los propietarios de las gasolineras piden bajar los impuestos para abaratar la gasolina
Alaitz Goñi, propietaria de Getxogaso, ha explicado en ETB el impacto que ha tenido el aumento del coste del petróleo en su actividad. El movimiento de clientes ha bajado un 25 % en Bizkaia por la subida de los precios y piden al Gobierno español que baje los impuestos.
La guerra de Oriente Próximo afectará al Puerto de Bilbao, pero también podría convertirse en una oportunidad
El Puerto de Bilbao es el mayor puerto comercial del Arco Atlántico en cuanto a tráfico, infraestructuras y servicios que presta. Las tareas de ampliación del puerto culminarán en el primer trimestre del próximo año, cuando finalicen las obras del espigón central.
ELA asegura que sus delegados de Tubos Reunidos Trapagarán "no representan" al sindicato
Los sindicatos con representación en las plantas de las factorías de Amurrio y Valle de Trápaga han reaccionado de manera diferente ante la falta de acuerdo del ERE. ELA y LAB han valorado positivamente la falta de acuerdo y aseguran que continúan en la lucha, "defendiendo el empleo". CC. OO. ha denunciado "la incertidumbre" que acecha a los trabajadores afectados y UGT asegura que sus delegados han actuado "consecuentemente".
Tubos Reunidos dice verse obligada a aplicar el ERE y afronta un futuro complicado
La dirección de la empresa estudiará todos los escenarios que se abren ahora, y en los próximos días comunicará su decisión a la comisión negociadora y la autoridad laboral. No se descarta que la empresa entre en preconcurso de acreedores.
Se cierra sin acuerdo la negociación del ERE de Tubos Reunidos
Tras cerrar el periodo de consultas sin acuerdo, la dirección de Tubos Reunidos asegura que se ve obligada a aplicar el ERE de 301 despidos en las plantas de Amurrio y Trapagaran. Los sindicatos ELA y LAB, por su parte, valoran positivamente que la comisión negociadora del ERE rechazara el acuerdo con la dirección.
ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde prevén una huelga general "potente y exitosa" el 17 de marzo
Los sindicatos convocantes han afirmado que la adhesión a la huelga "está siendo muy amplia", con 1750 adhesiones de comités de empresa y de personal, así como más de un centener de agentes sociales hasta la fecha.
La plantilla de Tubos Reunidos se concentra en Bilbao durante la reunión que ha rechazado el ERE
Trabajadores de Tubos Reunidos se han concentrado y han cortado el tráfico este jueves en Bilbao mientras esperaban el resultado de la última reunión prevista del periodo de consultas del ERE, que ha terminado sin acuerdo.