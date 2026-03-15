Etxeko langileek bat egingo dute astearteko grebarekin, beren lan-baldintzak hobetzearen alde
Greba eskubidea bermatuta ez duten arren, etxeko langileen kolektiboek bat egingo dute astearteko mobilizazioekin. Grebarekin bat datozela adierazteko, besoko laranja bat eramango dute egun horretan, lanean dauden bitartean.
Greba mugagabea hasiko dute igande honetan Amurrioko Tubos Reunidos lantegian
Gaueko txandan hasiko da greba (22:00etan), baina aldez aurretik lau orduko lanuztea deituta dagoenez; benetan, 18:00etatik aurrera hasiko dira lanuzteak.
Medikuek bigarren greba astea hasiko dute bihar, estatutu propioa eskatzeko
Horien ordezkarien arabera, otsailean lanuzteak izan zirenetik "ez da harreman formalik izan" greba batzordearen eta Espainiako Osasun Ministerioaren artean.
Petrolioaren erosketa kostuak bikoiztu diren honetan, gasolindegietako jabeek zergak jaisteko eskatzen dute
Alaitz Goñi Getxogas gasolindegiko jabearekin izan da ETB, petrolioaren kostuaren gorakadak euren jardunean izan duen eragina aztertzeko. Bizkaian %25 jaitsi omen da bezeroen mugimendua prezioen igoeragatik eta zergak jaisteko eskatzen diote Espainiako Gobernuari.
Ekialde Hurbileko gerrak eragina izango du Bilboko Portuan, baina aukera ere bihur liteke
Arku Atlantikoko portu komertzial handiena da Bilboko Portua, trafikoari, azpiegiturei eta ematen dituen zerbitzuei dagokienez. Azken zabalkundea 2027ko lehen hiruhilekoan burutuko du, kai-mutur nagusiko lanak amaitzen direnean.
ELAren arabera, Trapagarango Tubos Reunidoseko delegatuek "jada ez dute sindikatua ordezkatzen"
Amurrioko eta Trapagarango lantegietan ordezkaritza duten sindikatuek erreakzio ezberdinak izan dituzte enplegu-erregulazoko espedientea atzera bota ondoren. ELA eta LAB langileekin harro agertu dira, eta borrokan jarraitzen dutela adierazi dute, "enplegua defendatuz". CCOO sindikatuaren hitzetan, "ziurgabetasuna" zabaldu da, eta UGTren esanetan, berriz, euren delegatuek "era kontsekuentean" jokatu dute.
Tubos Reunidosek esan du enplegu-erregulazioko espedientea ezarri behar duela, eta etorkizuna zalantzaz beteta dagoela
Enpresako zuzendaritzak aukera guztiak aztertuko ditu, eta datozen egunotan jakinaraziko die bere erabakia negoziazio batzordeari eta lan agintaritzari. Ez da baztertzen enpresak hartzekodunen konkurtsoa eskatzea.
Martxoaren 17ko greba orokorra "arrakastatsua" izatea aurreikusten dute sindikatu deitzaileek
ELA, LAB, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek adierazi dutenez, grebaren aldeko atxikimendua "oso zabala" izaten ari da eta dagoeneko 1.750 enpresatako lan batzordeek eta ehunka gizarte eragilek egin dute bat 24 orduko lanuztearekin.
Akordiorik gabe amaitu dute Tubos Reunidoseko lan-erregulazioko espedientearen negoziazioa
Kontsulten epea akordiorik gabe amaitu ostean, Tubos Reunidoseko zuzendaritzak esan du iragarritako 301 kaleratzeak gauzatuko dituela Amurrioko eta Trapagarango lantegietan.
Tubos Reunidoseko langileek elkarretaratzea egin dute Bilbon, enplegu-erregulazioaren gaineko azken bilera egiten ari zirenean
Tubos Reunidoseko langileek elkarretaratzea egin dute Bilboko Euskalduna Jauregiaren atarian, enpresa batzordeko ordezkariak eta zuzendaritza lan-erregulazioko espedientea negoziatzeko kontsulta-epearen azken bilera egiten ari ziren bitartean.