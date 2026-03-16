Guerra en Irán
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EH Bildu propone un impuesto solidario para las empresas energéticas para que "las consecuencias de la guerra no las paguen las familias"

Nerea Kortajarena EH Bilduko Programa zuzendaria
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Energia enpresentzako zerga solidarioa proposatu du EH Bilduk, "gerraren ondorioak familiek ordain ez ditzaten"
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EITB

Última actualización

La directora de Programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha propuesto al Gobierno central una serie de medidas "redistributivas" de la riqueza para hacer frente a la crisis económica generada por la guerra. 

EH Bildu Irán Energía Estados Unidos Economía

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