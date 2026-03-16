La campaña de la renta en Álava se realizará del 7 de abril al 25 de junio
La Hacienda Foral de Álava efectuará la campaña de la renta correspondiente al año 2025 del 7 de abril al 25 de junio, a través de las diferentes modalidades de presentación de las declaraciones de IRPF 'Rentafácil', 'Rentared' y 'Rentaraba'.
En cuanto a la modalidad de 'Rentafácil', aquella en la que Hacienda realiza el cálculo de la declaración, la institución foral ha informado que las personas contribuyentes podrán aceptar la propuesta en la sede electrónica desde el 7 de abril hasta el 17 de junio.
Asimismo, también podrán modificarla, añadiendo los rendimientos de alquiler de inmuebles para uso de vivienda habitual, las deducciones por alquiler de vivienda habitual, aportación a cuenta vivienda o donativos y la cuenta de domiciliación bancaria.
Las confirmaciones de dichas propuestas podrán realizarse sin entrar en la sede electrónica de la Diputación Foral de Álava, es decir, sin necesidad de certificados digitales, desde el 7 de abril hasta el 17 de junio de 2026.
También a partir del día 7 de abril, se podrán presentar declaraciones en la modalidad de 'Rentared'. Son las declaraciones confeccionadas por las personas contribuyentes mediante el Programa de Ayuda del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas elaborado por la Hacienda alavesa, y que se deberán remitir por la Sede Electrónica de la Diputación Foral de Álava.
A efectos de la remisión de dichas declaraciones, serán válidos los medios de identificación y firma electrónica BAK y BAKQ, emitidos por Izenpe, así como cualquier otro certificado digital válido en dicha sede electrónica.
En cuanto a la modalidad 'Rentaraba', desde el 7 de abril en adelante las asesorías y gestorías podrán presentar las declaraciones del Impuesto sobre la Renta y Patrimonio de sus clientes. Respecto a la atención presencial para la confección de declaraciones del Impuesto sobre la Renta en las oficinas de la Hacienda Foral de Álava de Vitoria-Gasteiz, Laudio-Llodio y Laguardia, será el día 13 de abril cuando comience.
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