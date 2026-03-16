Ogasuna
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Arabako errenta-kanpaina apirilaren 7tik ekainaren 25era izango da

Zergadunek 'Rentafacil' modalitatean egindako proposamena onartu ahal izango dute egoitza elektronikoan apirilaren 7tik ekainaren 17ra bitartean. Halaber, 'Rentared' Arabako Ogasunaren Laguntza Programaren bidez egindako aitorpenak  apirilaren 7tik aurrera ere aurkeztu ahal izango dira.

20180730133832_ogasuna-araba_
Arabako Ogasunean errenta-aitorpena egiten ari diren pertsonen irudia. Argazkia: Orain
author image

EITB

Azken eguneratzea

2025. urteari dagokion errenta kanpaina apirilaren 7tik ekainaren 25era egingo du Arabako Foru Ogasunak, 'Rentafacil', 'Rentared' eta 'Rentaraba' PFEZren aitorpenak aurkezteko modalitate ezberdinen bitartez.

Ogasunak berak egindako aitorpen-proposamena, 'Rentafacil' modalitatea, hain zuzen ere, foru erakundeak jakinarazi du zergadunek apirilaren 7tik ekainaren 17ra arte onartu ahal izango dutela proposamena egoitza elektronikoan.

Halaber, aldatu ahal izango dute, ohiko etxebizitza erabiltzeko higiezinen alokairu-etekinak, ohiko etxebizitza alokatzeagatiko kenkariak, etxebizitzaren konturako ekarpena edo dohaintzak eta banku-helbideratzearen kontua gehituz.

Proposamen horien berrespenak Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan sartu gabe egin ahal izango dira, hau da, ziurtagiri digitalen beharrik gabe, 2026ko apirilaren 7tik ekainaren 17ra arte.

Halaber, apirilaren 7tik aurrera, aitorpenak aurkeztu ahal izango dira 'Rentared' modalitatean. Arabako Ogasunak egindako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Laguntza Programaren bidez zergadunek egindako aitorpenak dira, eta Arabako Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikotik bidali beharko dira.
   
Adierazpen horiek igortzeko, baliozkoak izango dira Izenpek emandako BAK eta BAKQ identifikazio- eta sinadura elektronikoko bitartekoak, baita egoitza elektroniko horretan baliozkoa den beste edozein ziurtagiri digital ere.

'Rentaraba' modalitateari dagokionez, apirilaren 7tik aurrera aholkularitzek eta gestoriek beren bezeroen Errentaren eta Ondarearen gaineko Zergaren aitorpenak aurkeztu ahal izango dituzte. Arabako Foru Ogasunaren Gasteizko, Laudioko eta Guardiako bulegoetan errentaren gaineko zergaren aitorpenak egiteko aurrez aurreko arretari dagokionez, apirilaren 13an hasiko da.

Arabako Foru Aldundia Araba Errenta aitorpena 2025 Ekonomia

Publizitatea
X