El Gobierno Vasco condena los incidentes y defiende la vía del diálogo social para lograr un SMI propio
El Gobierno Vasco ha defendido que la vía para lograr un salario mínimo propio es el diálogo social y no la "confrontación" y ha condenado los incidentes que se han producido en el marco de la huelga general.
En la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno, la portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha indicado que ofrecerán datos de seguimiento a lo largo del día, ha señalado que, al margen de ello, el Ejecutivo respeta el derecho a la huelga, al igual que el derecho al trabajo y ha reclamado que las protestas "se desarrollen de manera pacífica y sin coacciones".
Ubarretxena ha indicado que Euskadi debe "poder tener un salario mínimo propio y competencias para ello", pero ha precisado que son competencias que, a dia de hoy, no tienen. En todo caso, cree que el camino no debe ser el de la confrontación, sino el del diálogo social con sindicatos y empresa.
También se ha referido a esta huelga, el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha manifestado que respetan el "derecho constitucional" de huelga y ha asegurado que los servicios mínimos se están cumpliendo "en su totalidad". Además, ha condenado cualquier tipo de "incidentes y de enfrentamientos y destrozos" que se están produciendo en algunos momentos "puntuales".
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