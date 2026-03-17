El precio del petróleo Brent continúa por encima de los 100 dólares

El precio del petróleo Brent sigue por encima de la barrera de los 100 euros. La referencia para el crudo en Europa subía casi un 4 % a las 8.10 horas y cotizaba por encima de los 104 dólares antes de la apertura de las Bolsas en Europa. La diferencia con respecto al precio antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel es notoria: en los días previos al conflicto bélico el precio de referencia para el petróleo estaba en 72 euros.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía casi un 5 %, hasta los 96,95 dólares por barril.

Este martes, el precio del Brent ha llegado a cotizar al borde de los 105 dólares, después de cerrar el lunes algo por encima de los 100 dólares.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) decidió la semana pasada liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas, la mayor de su historia, para contribuir a reducir las tensiones en los precios del petróleo.

En el marco de esta decisión, Estados Unidos participará con la liberación de 172 millones de barriles. A finales de esta semana comenzarán a llegar al mercado los primeros 86 millones de barriles de crudo que liberará Estados Unidos de su reserva estratégica.

Los precios del crudo, que están teniendo un comportamiento muy volátil (hace una semana el Brent llegó a tocar los 119 dólares), se están viendo afectados por la expectativa de que la guerra se alargue más de lo esperado y por los problemas en el estrecho de Ormuz, donde han sido atacados varios barcos petroleros desde que empezó la ofensiva.