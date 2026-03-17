Gerraren ondorioak
Brent petrolioaren prezioak 100 dolarren gainetik jarraitzen du

Gatazka belikoaren aurretik, petrolioaren erreferentziazko prezioa 72 euroan zegoen. Ormuzko itsasartearen itxi izanak prezioek izugarri gora egitea eragin du.

(Foto de ARCHIVO) FILED - 16 August 2019, Lower Saxony, Emlichheim: Oil pumps operate at Wintershall Dea oil well.

Petrolio-ponpak, Alemanian. Argazkia: Europa Press

EITB

Brent petrolioaren prezioak 100 euroen langaren gainetik jarraitzen du. Europako petrolio gordinaren erreferentzia den prezioa ia % 4 igo da 08:10ean, eta Europako burtsak ireki aurretik 104 dolarren gainetik kotizatzen zuen. AEBk eta Israelek Iranen aurka egindako erasoaren aurreko prezioarekin alderatuta, aldea nabarmena da: gatazka hasi aurreko egunetan, petrolioaren erreferentziazko prezioa 72 eurokoa zen.

Bestalde, West Texas Intermediate (WTI) petrolio upela, Estatu Batuetan erreferentzia dena, ia % 5 igo da, upeleko 96,95 dolarreraino.

Astearte honetan, Brent upelaren prezioa 105 dolarren atarian kokatu da, astelehenean 100 dolarren gainetik itxi ondoren.

Energiaren Nazioarteko Agentziak (AIE) joan den astean erabaki zuen erreserba estrategikoetako 400 milioi upel merkaturatzea —inoizko kopuru handiena— petrolioaren prezioen tentsioak murrizten laguntzeko.

Erabaki horren barruan, Estatu Batuek 172 milioi upel merkaturatuko dituzte. Aste honen amaieran hasiko dira merkatura iristen Estatu Batuek beren erreserba estrategikotik aterako dituzten lehen 86 milioi petrolio upelak.

Petrolioaren prezioak oso aldakorrak ari dira izaten (duela astebete Brent upela 119 dolarretara heldu zen). Gerra uste baino gehiago luzatzeko aurreikuspena eta Ormuzko itsasarteko arazoak eragin nabarmena ari dira izaten.

