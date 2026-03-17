Será noticia: huelga general 17M, medidas del Gobierno Vasco para paliar la crisis energética y salidas voluntarias en Tubos Reunidos

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 17 de marzo de 2026:

-Huelga general 17M: convocada por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru y Etxalde, la ciudadanía de Hegoalde está llamada a secundar la huelga general por un SMI propio bajo el lema 'Gutxieneko soldata hemen erabaki. SMI 1500 euro. Mejorar salarios para repartir la riqueza'.

-Medidas del Gobierno Vasco para paliar la crisis energética: el Ejecutivo vasco aprueba este martes la primera batería de medidas para paliar el impacto económico del conflicto. Las medidas serán detalladas en rueda de prensa por la consejera portavoz, junto a los consejeros de Economía, Trabajo y Empleo, y de Hacienda y Finanzas.

-Salidas voluntarias en Tubos Reunidos: la compañía ha anunciado que ha logrado las adscripciones voluntarias necesarias para llegar a las 301 salidas contempladas en el ERE, una vez finalizado el plazo para acogerse a estas bajas incentivadas.