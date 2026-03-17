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Será noticia: huelga general 17M, medidas del Gobierno Vasco para paliar la crisis energética y salidas voluntarias en Tubos Reunidos

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
LEIOA (BIZKAIA), 17/03/2026.- Varios grupos de piquetes corta los accesos de vehículos al Campus de Leioa de la Universidad del País Vasco en el marco de la huelga general convocada por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde por un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio. EFE/ Miguel Toña
Imagen de piquetes a la entrada de la EHU en Leioa. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albistea izango da: M17ko greba orokorra, Eusko Jaurlaritzaren neurriak krisi energetikoa arintzeko eta borondatezko irteerak Tubos Reunidosen
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 17 de marzo de 2026:

-Huelga general 17M: convocada por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru y Etxalde, la ciudadanía de Hegoalde está llamada a secundar la huelga general por un SMI propio bajo el lema 'Gutxieneko soldata hemen erabaki. SMI 1500 euro. Mejorar salarios para repartir la riqueza'.

-Medidas del Gobierno Vasco para paliar la crisis energética: el Ejecutivo vasco aprueba este martes la primera batería de medidas para paliar el impacto económico del conflicto. Las medidas serán detalladas en rueda de prensa por la consejera portavoz, junto a los consejeros de Economía, Trabajo y Empleo, y de Hacienda y Finanzas.

-Salidas voluntarias en Tubos Reunidos: la compañía ha anunciado que ha logrado las adscripciones voluntarias necesarias para llegar a las 301 salidas contempladas en el ERE, una vez finalizado el plazo para acogerse a estas bajas incentivadas. 

Titulares de Hoy Huelgas Sindicatos Comunidad Autonóma Vasca Navarra Energía Gobierno Vasco Industria Amurrio Economía

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