Albiste izango da: M17ko greba orokorra, Jaurlaritzaren neurriak krisi energetikoari aurre egiteko eta borondatezko kaleratzeak Tubos Reunidosen

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

LEIOA (BIZKAIA), 17/03/2026.- Varios grupos de piquetes corta los accesos de vehículos al Campus de Leioa de la Universidad del País Vasco en el marco de la huelga general convocada por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde por un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio. EFE/ Miguel Toña
Piketeen irudia EHUren sarreran, Leioan. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko martxoaren 17an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

-M17ko greba orokorra: greba orokorra deitu dute gaurko Hegoalden ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru eta Etxalde sindikatuek, LGS propio baten alde, 'Gutxieneko soldata hemen erabaki. LGS 1500 euro. Soldatak hobetzea aberastasuna banatzeko' lelopean.

-Krisi energetikoa arintzeko Eusko Jaurlaritzaren neurriak: Irango gerrak eragindako ondorio ekonomikoak arintzeko lehen neurri sorta onartuko du Jaurlaritzak. Neurrien nondik norakoak prentsaurrekoan zehaztuko ditu bozeramaile sailburuak, Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuarekin eta Ogasun eta Finantza sailburuarekin batera.

-Borondatezko irteerak Tubos Reunidosen: enpresak iragarri du beharrezko borondatezko atxikipenak lortu dituela EEEan aurreikusitako 301 irteeretara iristeko, behin baja pizgarridun horiek hartzeko epea amaituta. 

Eguneko Titularrak Grebak Sindikatuak Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Energia Eusko Jaurlaritza Industria Amurrio Ekonomia

