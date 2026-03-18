Desde que EE. UU. e Israel comenzasen a bombardear Irán el pasado 28 de febrero, el precio de los carburantes no ha parado de crecer, y ya supera el umbral de los 2 euros en muchas gasolineras en el caso del diésel.

En cuanto a los precios medios en Hegoalde, el diésel llega a los 1,916 euros en la CAV y los 1,87 en Navarra, mientras que la gasolina 95 no llega a los 1,8 en ambos territorios.

Con esta subida, llenar un depósito de 55 litros de gasóleo cuesta ya más de 100 euros en Hegoalde (antes del conflicto costaba unos 80) y el de gasolina unos 97 euros, mientras que a finales de febrero costaba también unos 80 euros.