Gerra Iranen
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Diesel litroa 2 eurotik gorakoa da jada Hego Euskal Herriko gasolindegi askotan

Gasolioaren prezioa % 30,78 igo da martxoan, Irango gerrak eragindako ezegonkortasunaren ondorioz, eta maximo berria ezarri du, litroko 1,916 eurora iritsi baita EAEn, batez beste, 2022ko uztailetik izan duen preziorik garestiena.

author image

EITB

Azken eguneratzea

AEB eta Israel otsailaren 28an Iran bonbardatzen hasi zirenetik, erregaien prezioak gora egin du etengabe, eta Hego Euskal herriko gasolindegi askotan 2 euroko muga gainditu du diesel litroak.

Hego Euskal Herriko batez besteko prezioei dagokienez, diesela 1,916 eurora iritsi da EAEn, eta 1,87ra, Nafarroan, eta 95eko gasolina ez da 1,8ra iristen bi lurraldeetan.

Igoera horrekin, 55 litroko erregai-tanga bat dieselarekin betetzeak 100 euro baino gehiago balio du Hego Euskal Herrian (gatazkaren aurretik 80 bat balio zuen), eta gasolinarekin, 97 euro inguru; otsailaren amaieran, ordea, 80 euro balio zuen.

Erregaiak Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Ekonomia

Gehiago ikusi
Publizitatea
X