ELA y LAB creen que la clase trabajadora y la fuerza sindical han salido "reforzadas" y están hoy "más cerca de conseguir el objetivo"

Los líderes de los sindicatos convocantes ELA y LAB han mostrado su satisfacción un el día posterior a la Huelga General del martes 17 de marzo en Hego Euskal Herria.

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha felicitado a las miles depersonas (fueran de ELA o no) que ayer hicieron posible "una demostración de compromiso colectivo con quienes peor lo están pasando el mundo laboral".

Entrevistado este miércoles en Radio Euskadi, ha destacado que "esta huelga ha sido un éxito de la clase trabajadora, ha sido un éxito importante y evidente y las movilizaciones han sido enormes". Ha asegurado que "la clase trabajadora ha dejado clara su reivindicación de que el salario mínimo se pueda decidir aquí".

Según ha subrayado, "el objetivo final de la lucha, por supuesto, es conseguir ese SMI propio" y se ha mostrado convencido de que en el futuro "se volverán a llenar las calles para celebrarlo". En su opinión, tras esta huelga la sociedad vasca está "más cerca que ayer" de lograrlo.

Lakuntza ha señalado que, a la vista de las movilizaciones, "nadie podrá seguir haciendo el avestruz", por lo que ha pedido al Gobierno Vasco y, especialmente al PNV que "aclare su contradicción, ya que por un lado dice que está a favor del SMI, pero al mismo tiempo, cuando hemos llevado una Iniciativa Legislativa Popular al Parlamento Vasco se ha opuesto incluso a que se debata al respecto".

A su juicio, "la patronal tampoco va a poder seguir dando la espalda durante mucho tiempo, porque la huelga de ayer va a aumentar la necesidad de diálogo y acuerdo".

En la misma línea se ha expresado la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, en los micrófonos de Euskadi Irratia. "Hemos salido reforzados de la huelga general de ayer, los trabajadores han entendido que hay motivos para la huelga". Asimismo, ha destacado que la Huelga General tenía "una importante componente de solidaridad de clase", un mensaje que, a su juicio ha llegado; "se ha entendido que, si bien hay trabajadores directamente afectados, un salario mínimo propio más alto nos beneficia a todos".

Preguntado por las vías abiertas para lograr ese SMI propio, ha dicho que lo que se está pidiendo tanto en el Parlamento Vasco como en Madrid es lo mismo, que "se modifique el artículo 27 del Estatuto Obrero para que se pueda decidir aquí un salario mínimo propio", ante lo que ha criticado la actitud ambivalente del PNV, "ya que, la negativa parlamentaria al debate, además de antidemocrática, no se corresponde con lo que dice después de que coincide con la reivincicación de un salario mínimo propio".

En declaraciones a Radio Euskadi, el coordinador general de LAB, Igor Arroyo, ha destacado que con la huelga de ayer se ha lanzado "un mensaje de esperanza" porque" en un contexto internacional duro, frente a la intervención imperialista y la 'ley del más fuerte', se ha demostrado que una parte muy amplia de la sociedad vasca y la mayoría de la clase trabajadora impulsa un modelo económico y social diferente, que ponga las vidas de las personas en el centro y no los intereses de la minoría.

Preguntado por las incidencias que provocaron los piquetes en la jornada de ayer, ha destacado que fueron "anecdóticas"; ha explicado que desde 2008, desde que tiene responsabilidades en el sindicato, "nunca" ha visto una Huelga General con tan pocas incidencias, y ha destacado que, "ha sido un ejercicio de solidaridad y generosidad".

Los tres representantes han destacado que seguirán impulsando la proposición de ley en el Congreso y que EH Bildu, ERC y BNG han mostrado su intención de apoyarla; además han mostrado su deseo de que se avance en las citas que los próximos días van a tener con las patronales de la CAV y de Navarra.