Arranca la semana con las medidas anticrisis en vigor desde este domingo, y aquellas personas que hayan ido hoy a repostar camino al trabajo habrán notado ya las bajadas en los precios de combustible. Dependiendo de estación de servicio, los precios del combustrible han bajado entre 15-20 céntimos el litro.

Las medidas para mitigar los efectos de la guerra en Irán fueron aprobadas por el Gobierno español el pasado viernes y una vez publicadas en el BOE el sábado, entraron en vigor el domingo. Sin embargo, las medidas deberán ser ratificadas en el Congreso de los Diputados, que las votará el próximo jueves, 26 de marzo.

El plan consta de 80 medidas que movilizarán 5000 millones de euros, según la estimación del Ejecutivo, conformado por dos decretos: un real decreto ley con medidas económicas generales, como rebajas fiscales a los carburantes, la electricidad y el gas y ayudas a los sectores más afectados, y otro con la congelación de los alquileres por dos años, defendido por Sumar.