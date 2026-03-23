Erregaiaren prezioen beherakada, astelehenari ekiteko, krisiaren aurkako neurriak igandean indarrean sartu ostean

Zerbitzugunearen arabera, erregaien prezioak litroko 15-20 zentimo jaitsi dira. Neurriak jada indarrean dauden arren, Diputatuen Kongresuak berretsi beharko ditu; datorren ostegunean, martxoaren 26an, bozkatuko dituzte neurriak.

Gasolindegia.
EITB

Azken eguneratzea

Krisiaren aurkako neurriak indarrean sartu osteko lehen laneguna da gaur eta, asko izango dira lanera bidean ibilgailuei erregaia botatzera gelditu direnak edo geldituko direnak. Bada, horiek nabarituko zuten dagoeneko lehengo asteteik koskatxo bat behera egin dutela prezioek, izan ere, gasolindegiaren arabera, 15 eta 20 zentimo artean jaitsi dira. 

Espainiako Gobernuak ostiralean onartu zituen Irango gerraren ondorioak arintzeko neurriak, eta, larunbatean Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren, igandean sartu ziren indarrean.

Planak 5.000 milioi euro mobilizatuko dituen 80 neurri biltzen ditu. Bi dekretuk osatzen dute: erregaien, elektrizitatearen eta gasaren beherapen fiskalak eta sektore kaltetuenentzako laguntzak bezalako neurri ekonomiko orokorrak jasotzen dituen errege lege-dekretu bat, eta bi urterako alokairuen izoztea jasotzen duen beste bat, Sumarrek bultzatutako neurria.

 

Irango gerra dela eta, Espainiako Gobernuak krisiaren aurka hartutako neurriak indarrean sartu dira
BOEk Espainiako Gobernuak Irango gerragatik ezarritako krisiaren aurkako neurriak argitaratu ditu, eta igande honetan sartuko dira indarrean
Espainiako Gobernuak % 10era jaitsi du elektrizitatearen, gasaren, gasolinaren eta gasolioaren BEZa
Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
