El brent cae de golpe un 13 % tras el anuncio de Trump de paralizar ataques militares a Irán, aunque vuelve a  situarse en torno a los 100 dólares 

Pocos minutos después de las 12:00 horas, el precio del crudo brent, el de referencia en Europa, ha caído de golpe un 13 %, hasta los 94,5 dólares por barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes.

El líder republicano ha señalado en su red, Truth Social, que los dos países han mantenido en los últimos dos días "conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total" de sus hostilidades en Oriente Medio.



"En vista del tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán a lo largo de la semana, he instruido al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso", detalló Trump.



El anuncio hecho por Trump ha provocado un giro en la cotización del petróleo que, en el caso del brent, había llegado a subir durante la mañana de este lunes hasta alcanzar un máximo en los 114,43 dólares.

Después de esa gran caída, el precio ha vuelto a subir, y a las 13:00 horas se situaba en los 101 dólares.

El anuncio de Trump ha tenido tamabién su reflejo en el Ibex 35, que se ha dado la vuelta a media sesión y ha subido un 1,08 %, hasta los 16 893,9 puntos.