El brent cae de golpe un 13 % tras el anuncio de Trump de paralizar ataques militares a Irán, aunque vuelve a situarse en torno a los 100 dólares
El Ibex 35 se ha dado la vuelta a media sesión y subía un 1,08 %, hasta los 16 893,9 puntos, con el precio del crudo a la baja, después de conocerse que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado "posponer todo ataque militar" contra las centrales eléctricas de Irán durante un periodo de cinco días.
Pocos minutos después de las 12:00 horas, el precio del crudo brent, el de referencia en Europa, ha caído de golpe un 13 %, hasta los 94,5 dólares por barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes.
El líder republicano ha señalado en su red, Truth Social, que los dos países han mantenido en los últimos dos días "conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total" de sus hostilidades en Oriente Medio.
"En vista del tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán a lo largo de la semana, he instruido al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso", detalló Trump.
El anuncio hecho por Trump ha provocado un giro en la cotización del petróleo que, en el caso del brent, había llegado a subir durante la mañana de este lunes hasta alcanzar un máximo en los 114,43 dólares.
Después de esa gran caída, el precio ha vuelto a subir, y a las 13:00 horas se situaba en los 101 dólares.
El anuncio de Trump ha tenido tamabién su reflejo en el Ibex 35, que se ha dado la vuelta a media sesión y ha subido un 1,08 %, hasta los 16 893,9 puntos.
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