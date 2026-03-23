Brenta % 13 jaitsi da kolpetik Trumpek Irango erasoak etengo dituela iragartzearekin bat, nahiz eta 100 dolar ingurura itzuli den gero 

(Foto de ARCHIVO) FILED - 16 August 2019, Lower Saxony, Emlichheim: Oil pumps operate at Wintershall Dea oil well. Photo: Mohssen Assanimoghaddam/dpa 16/8/2019 ONLY FOR USE IN SPAIN

Petrolioa ateratzeko makineria. Artxiboko argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

12:00ak pasatxo zirenean, brent gordinaren prezioa, Europan erreferentzia dena, % 13 jaitsi da bat-batean, upeleko 94,5 dolarreraino, Donald Trump AEBko presidenteak Irango zentral elektrikoen eta energia azpiegituraren aurkako eraso militarrak bost egunez atzeratzea agindu duela iragartzearkin bat. 

Buruzagi errepublikanoak Truth Social bere sarean adierazi duenez, bi herrialdeek "elkarrizketa oso onak eta produktiboak" izan dituzte azken bi egunetan, Ekialde Ertaineko liskarrak "erabat konpontzeko" bidean. 

"Aste osoan zehar jarraituko duten elkarrizketa sakon, zehatz eta eraikitzaile horien tonua eta zintzotasuna oinarri hartuta, Gerra Departamentuari – Defentsa Departamentuari erreferentzia eginez – agindu diot Irango zentral elektrikoen eta energia-azpiegituraren aurkako eraso militar guztiak bost egunez atzeratzeko, abian diren bileren eta elkarrizketen arrakastaren arabera", azaldu du.

Trumpek egindako iragarpenak, hankaz gora jarri du goiz honetan petrolioaren kotizazioak zeraman goranzko joera, ez alferri, 114,43 dolarrera iritsi da gaur upelaren prezioa.

Beherakada handi horren ondoren, ordea, prezioak gora egin du berriro, eta 13:00etan 101 dolarretan zegoen.

Trumpen iragarpenak isla izan du Ibex 35ean ere, saio erdian buelta eman eta % 1,08 igo baita, 16.893,9 punturaino.

Zure interesekoa izan daiteke

Tamara Yagüe (Confebask): "Industria atzeraldira hurbil daiteke une jakin batzuetan; funtsezkoak izango dira datozen hilabeteak"
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Confebask ez da joango ELAk eta LABek gutxieneko soldata propioa negoziatzeko biharko deitutako bilerara

Patronalak argudiatu du EAEko Auzitegi Nagusiak ebatzi zuela afera hori negoziatzea "legez kanpokoa" zela. Batzarra bihar, M17ko greba orokorra egin zenetik astebetera, egin asmo zuten bi sindikatu abertzaleek. Hain justu, Confebasken ezezkoa "probokaziotzat" jo dute biek ala biek, eta Jaurlaritzari "ekidistantziak bilatzeari" uzteko eskatu diote. Azken horrek elkarrizketarako deia egin die bi aldeei. 

