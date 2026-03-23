CONFLICTO LABORAL
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Sanidad convoca a las comunidades autónomas el 9 de abril para abordar la huelga del personal médico

Este viernes celebra un pleno ordinario en el que informará del anteproyecto de ley de pacientes y la de gestión pública del Sistema Nacional de Salud.
SAN SEBASTIÁN, 17/03/2026.- Médicos se han manifestado este martes frente al Hospital Donostia durante la huelga general convocada por ELA, LAB y otros sindicatos vascos, en demanda de un salario mínimo interprofesional (SMI) propio. EFE/ Javier Etxezarreta
Protesta del personal médico en la última huelga. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Osasun Sailak apirilaren 9rako deitu ditu autonomia erkidegoak, medikuen grebari aurre egiteko
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Agencias | EITB

Última actualización

El Ministerio de Sanidad español ha convocado a las comunidades autónomas a un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) el próximo 9 de abril, para tratar de manera monográfica la huelga del personal médico, convocada en rechazo a la reforma del Estatuto Marco y que, tras dos jornadas semanales de paro, una en febrero y otra en marzo, ya ha obligado a suspender miles de consultas en todo el Estado español.

Antes, el viernes, 27 de marzo, se celebrará una reunión interterritorial para tratar varios decretos, y el Gobierno Vasco ha pedido al Ministerio de Sanidad que se incorpore al orden del día el análisis de las repercusiones que está teniendo la huelga de médicos en el sistema sanitario público.

El personal médico demanda un texto propio, Estatuto Marco propio, que reconozca "las especiales condiciones de formación, desempeño y responsabilidad" de los profesionales médicos y facultativos. Sanidad rechaza esta norma porque "rompería la cohesión y generaría desigualdades" en el Sistema Nacional de Salud (SNS), y por ello se están movilizando.

El personal médico se moviliza en su segunda semana de huelga para reclamar un Estatuto Marco propio
Conflictos laborales Salud Gobierno de España Economía

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