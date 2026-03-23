Osasun Ministerioak apirilaren 9rako deitu ditu autonomia erkidegoak medikuen grebaz hitz egiteko
Ostiral honetan ohiko osoko bilkura egingo dute pazienteen eta Osasun Sistema Nazionalaren kudeaketa publikoaren lege aurreproiektuen berri emateko.
Espainiako Osasun Ministerioak Osasun Sistema Nazionaleko Lurralde arteko Kontseilua deitu du apirilarne 9rako, autonomia erkidegoekin medikuen grebari buruz hitz egiteko. Medikuak astebeteko bi greba egin dituzte otsailean eta martxoan Estatutu Markoaren erreforma gaitzesteko eta Estatutu Marko propioa aldarrikatzeko.
Lehenago, martxoaren 27an, ostiral honetan, lurralde arteko bilera bat egingo dute hainbat dekretu aztertzeko, eta Eusko Jaurlaritzak Osasun Ministerioari eskatu dio gai-zerrendan sar dezala medikuen greba osasun-sistema publikoan izaten ari den eragina.
Medikuek testu propioa eskatzen dute, Estatutu Marko propioa, mediku eta fakultatibo profesionalen "prestakuntza, jarduera eta erantzukizun baldintza bereziak" aitortzen dituen testu propio bat eskatzeko. Osasun Ministerioak errefusatu egin du aukera hori, "kohesioa hautsi eta desberdintasunak sortuko lituzkeelako" Osasun Sistema Nazionalean.
Zure interesekoa izan daiteke
Confebask ez da joango ELAk eta LABek gutxieneko soldata propioa negoziatzeko biharko deitutako bilerara
Patronalak argudiatu du EAEko Auzitegi Nagusiak ebatzi zuela afera hori negoziatzea "legez kanpokoa" zela. Batzarra bihar, M17ko greba orokorra egin zenetik astebetera, egin asmo zuten bi sindikatu abertzaleek. Hain justu, Confebasken ezezkoa "probokaziotzat" jo dute biek ala biek, eta Jaurlaritzari "ekidistantziak bilatzeari" uzteko eskatu diote. Azken horrek elkarrizketarako deia egin die bi aldeei.
Brenta % 13 jaitsi da kolpetik Trumpek Irango erasoak etengo dituela iragartzearekin bat, nahiz eta 100 dolar ingurura itzuli den gero
Trumpen iragarpenak isla izan du Ibex 35ean ere, saio erdian buelta eman eta % 1,08 igo da, 16.893,9 punturaino.
Lanbidek aurreikusten du martxoa enplegu-datu positiboekin amaituko dela: "Oraindik ez dira nabaritzen krisi geopolitikoaren ondorioak"
Francisco Pedraza Lanbideren zuzendari nagusiak, Radio Euskadin egindako elkarrizketan, adierazi du "zalantza asko" daudela "epe ertainera begira".
Erregaiaren prezioek behera, astelehenari ekiteko, krisiaren aurkako neurriak igandean indarrean sartu ostean
Zerbitzugunearen arabera, erregaien prezioak litroko 15-20 zentimo jaitsi dira. Neurriak jada indarrean dauden arren, Diputatuen Kongresuak onartu beharko ditu; datorren ostegunean, martxoaren 26an, bozkatuko dituzte neurriak.
Tubos Reunidoseko langileek elkarretaratzea egin dute San Mameseko zabalgunean, Bilbon
Athletic-Betis partidaren atarian lan-erregulazioaren eta altzairutegia ixtearen kontrako jarrera azaldu dute. Gainera hitzartutako kaleratzeei atxikimendua emateko prozesua kritikatu dute, eta dudan jartzen dute benetan 301 langilek izena eman duten.
LABek "ez du derrigorrezko kaleratzerik onartuko" Tubos Reunidosen
Garbiñe Aranburu LABeko idazkari nagusiak adierazi du ez dutela enpresaren "xantaia" onartzen, eta erantsi du ez dutela onetsiko 300 langile kaleratu behar izatea enpresaren bideragarritasunaz negoziatzen hasteko.
Indarrean dira Irango gerrak sortutako krisiaren aurka Espainiako Gobernuak hartutako neurriak
Elektrizitatea eta erregaiak merkeagoak dira, besteak beste, BEZa % 21etik % 10era jaitsi delako.
Aldizkari ofizialak argitaratu ditu jada Espainiako Gobernuaren krisiaren aurkako neurriak, eta bihar jarriko dira indarrean
Elektrizitatearen BEZa % 21etik % 10era jaitsiko da, gasolinaren, gasolioaren eta beste hidrokarburo batzuena bezalaxe.
Tubos Reunidoseko langileek trafiko arazoak eragin dituzte Bilbon, Sabino Arana etorbidea moztuta
Tubos Reunidoseko langileek Sabino Arana etorbidea moztu dute. Argazkia: EITB Media