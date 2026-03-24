La patronal vasca argumenta que el TSJPV ha establecido que negociar este extremo es "ilegal". El encuentro estaba convocado para este martes, cuando se cumple una semana de la huelga general. ELA y LAB han denunciado el "carácter autoritario y provocador" de la patronal al negarse a negociar e instan al Gobierno Vasco a "hacer frente" a Confebask. Por su parte, el ejecutivo vasco ha pedido a ambos “hacer los esfuerzos necesarios” para avanzar en la negociación colectiva.