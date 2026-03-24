ENTREVISTA EN EUSKADI IRRATIA
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Otxandiano pide al Gobierno Vasco explorar todas las posibilidades en Tubos Reunidos para mantener el compromiso por el empleo hasta el final

Pello Otxandiano EH BIldu Euskadi Irratia
18:00 - 20:00
El portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, en Euskadi Irratia
Euskaraz irakurri: Tubos Reunidosen aukera txikiena ere esploratzeko eskatu dio Otxandianok Jaurlaritzari, enpleguaren aldeko konpromisoa azkenera arte mantentzeko
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EITB

Última actualización

El portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha afirmado en una entrevista concedida a Euskadi Irratia que hoy mismo se pondrá en contacto con los sindicatos ELA, LAB, CC. OO. y UGT para presentarles la propuesta de la coalición soberanista sobre el modelo de perfiles lingüísticos. 

Titulares de Hoy Pello Otxandiano EH Bildu Valle de Trápaga Amurrio Industria Euskera Economía

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