Otxandiano pide al Gobierno Vasco explorar todas las posibilidades en Tubos Reunidos para mantener el compromiso por el empleo hasta el final
El portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha afirmado en una entrevista concedida a Euskadi Irratia que hoy mismo se pondrá en contacto con los sindicatos ELA, LAB, CC. OO. y UGT para presentarles la propuesta de la coalición soberanista sobre el modelo de perfiles lingüísticos.
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