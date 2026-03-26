Fallece un hombre de 52 años tras sufrir un accidente laboral en Valtierra

Un hombre de 52 años ha fallecido este jueves en Valtierra al ser golpeado por una pala cargadora en el polígono ganadero de la localidad, según ha informado el Gobierno de Navarra.

SOS Navarra ha recibido aviso del siniestro a las 13:00 horas de este jueves y ha movilizado al lugar de los hechos al equipo médico de la zona, a una ambulancia de soporte vital avanzado y a patrullas de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido en una empresa de gestión de residuos situada en el polígono ganadero de Valtierra cuando, según las primeras investigaciones, el trabajador ha sido golpeado por una pala cargadora.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del trabajador, que ha fallecido en el lugar.

El cuerpo del fallecido será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia.

Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral de Tudela instruyen las diligencias del siniestro.