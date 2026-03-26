52 urteko gizon bat hil da Valtierran, lan-istripu batean

Ezbeharra hondakinak kudeatzeko enpresa batean gertatu da, Nafarroako udalerriko abeltzaintza-industrialdean. Lehen ikerketen arabera, kargatzeko pala batek jo du langilea.

52 urteko gizonezko bat hil da ostegun honetan Valtierran, traktore paladun batek jota, Nafarroako Gobernuak jakinarazi duenez.

SOS Nafarroak 13:00ak aldera jaso du ezbeharraren berri. Hondakinak kudeatzeko enpresa batean gertatu da istripua, Valtierrako abeltzaintza-industrialdean. Lehen ikerketen arabera, traktore paladun batek jo du langilea.

Larrialdi zerbitzuek ezin izan dute ezer egin langilearen bizitza salbatzeko, eta tokian bertan hil da.

Hildakoaren gorpua Nafarroako Auzitegi Medikuntzako Institutura eramango dute, autopsia egin diezaioten. Tuterako Foruzaingoko Atestatuen Brigadako kideak ari dira istripuaren izapideak egiten.

