Euspel asegura que con su victoria "el conflicto vuelve" a la Ertzaintza
El sindicato pasa de tercera a primera fuerza, con 1732 votos y 20 delegados. En todo caso, Euspel ha afirmado que "no va a cambiar por ser primero".
El sindicato Euspel pronostica que "vuelve el conflicto" a la Ertzaintza, tras vencer en las elecciones sindicales celebradas este jueves, con 1732 votos y 20 delegados.
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, el representante de Euspel, Joseba Saralegi, ha afirmado que "Euspel no va a cambiar por ser primero". En este sentido, ha destacado que la central mantendrá sus señas de identidad que le han llevado a ser primera fuerza en la Ertzaintza: comunicación con la afiliación las 24 horas del día, naturalidad, cercanía y sencillez.
En todo caso, ha asegurado que Euspel está dispuesto a sentarse en la mesa y negociar. "Vamos a intentar arreglar desajustes, pero no vamos a bajar el perfil", ha señalado Saralegi, antes de añadir que no quiere decir que quieran estar en guerra.
Por otra parte, Saralegi ha dicho que ayer le llamó el viceconsejero de Seguridad (Ricardo Ituarte) para felicitarle en nombre del consejero Bingen Zupiria por la victoria. "Creo que están en shock, porque de la noche a la manaña les ha venido un problema, ha despertado otra vez el problema que hay en la Ertzaintza", ha aseverado.
Euspel gana las elecciones en la Ertzaintza y empata a 20 delegados con Esan
Te puede interesar
El IPC se dispara al 3,3 % en marzo por el incremento del precio de los carburantes
Esta subida de un punto en la tasa interanual del IPC es el mayor desde junio de 2022, cuando la inflación escaló desde el 8,7 % al 10,2 %.
Euspel gana las elecciones en la Ertzaintza y empata a 20 delegados con Esan
ErNE, sindicato mayoritario en la Policía autonómica vasca durante dos décadas, ha quedado relegado a tercera posición.
El Comité de Huelga y el Ministerio de Sanidad retoman las conversaciones, tras dos semanas de huelga
Apelan a la voluntad de diálogo por todas las partes para lograr un Estatuto Marco.
Huelga de los servicios de ‘handling’ en el Aeropuerto de Bilbao a partir del lunes
La plantilla de Groundforce, que se encarga de servicios aeroportuarios como el manejo de equipajes, está llamada a paros los lunes, miércoles y viernes, debido a desavenencias laborales dentro de la negociación del nuevo convenio.
Fallece un hombre de 52 años tras sufrir un accidente laboral en Valtierra
El siniestro se ha producido en una empresa de gestión de residuos situada en el polígono ganadero del municipio navarro cuando, según las primeras investigaciones, el trabajador ha sido golpeado por una pala cargadora.
Tubos Reunidos ofrece a los 42 trabajadores convertidos en fijos adherirse a bajas voluntarias con las condiciones de eventuales
La Inspección de Trabajo detectó este pasado miércoles, en una reunión con comité y empresa, la existencia de entre 42 y 47 contratos eventuales en fraude de ley en Tubos Reunidos, por lo que la compañía debe hacer fijos a estos trabajadores. Según explicaron los sindicatos, la empresa amplió estas contrataciones hasta el 31 de marzo.
La Ertzaintza elige a sus representantes sindicales, con el reto del aumento de la plantilla
Un total de 7078 ertzainas con derecho a voto elegirán 60 delegados: 17 en Álava, 23 en Bizkaia y 20 en Gipuzkoa. Entre los factores que podrían influir en los comicios están la irrupción hace tres años del movimiento "Ertzainas en lucha" o los acuerdos firmados con el Departamento de Seguridad por Erne, Esan y Sipe.
El brent sube el 2 %, hasta los 104 dólares, pendiente del conflicto en Irán
El miércoles bajó un 2,17 % animado por la posibilidad del avance de las negociaciones para poner fin a la guerra, y después de que Estados Unidos propusiera a Irán un plan de resolución. Ese plan fue rechazado por el país asiático que planteó el suyo propio.
La Inspección de Trabajo detecta entre 42 y 47 contratos eventuales en fraude de ley en Tubos Reunidos
Decenas de trabajadores de Tubos Reunidos han llevado a cabo hoy una protesta en Vitoria-Gasteiz, donde el comité de empresa ha mantenido una reunión con la Inspección de Trabajo del Gobierno Vasco.