ELECCIONES SINDICALES EN LA ERTZAINTZA
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Euspel asegura que con su victoria "el conflicto vuelve" a la Ertzaintza

El sindicato pasa de tercera a primera fuerza, con 1732 votos y 20 delegados. En todo caso, Euspel ha afirmado que "no va a cambiar por ser primero".

Joseba Saralegi Euspel Ertzaintza
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Euskaraz irakurri: Joseba Saralegi (Euspel): "Egun batetik bestera gatazka piztu da berriro"
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EITB

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El sindicato Euspel pronostica que "vuelve el conflicto" a la Ertzaintza, tras vencer en las elecciones sindicales celebradas este jueves, con 1732 votos y 20 delegados. 

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, el representante de Euspel, Joseba Saralegi, ha afirmado que "Euspel no va a cambiar por ser primero". En este sentido, ha destacado que la central mantendrá sus señas de identidad que le han llevado a ser primera fuerza en la Ertzaintza: comunicación con la afiliación las 24 horas del día, naturalidad, cercanía y sencillez. 

En todo caso, ha asegurado que Euspel está dispuesto a sentarse en la mesa y negociar. "Vamos a intentar arreglar desajustes, pero no vamos a bajar el perfil", ha señalado Saralegi, antes de añadir que no quiere decir que quieran estar en guerra. 

Por otra parte, Saralegi ha dicho que ayer le llamó el viceconsejero de Seguridad (Ricardo Ituarte) para felicitarle en nombre del consejero Bingen Zupiria por la victoria. "Creo que están en shock, porque de la noche a la manaña les ha venido un problema, ha despertado otra vez el problema que hay en la Ertzaintza", ha aseverado. 

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