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Mercabilbao se queda sin luz a primera hora de este lunes

La mayoría de las compras han tenido que realizarse sin electricidad en el complejo logístico de Basauri, a primera hora de este lunes. Al parecer, el apagón lo ha originado un problema con la infraestructura eléctrica del pabellón 3 de hortaliza. El suministrio se ha restablecido sobre las 07:00 horas, excepto en este pabellón.

MAM-eko argazkia: mercabilbao_
Imagen de archivo de Mercabilbao. Foto: Orain
Euskaraz irakurri: Argindarrik gabe geratu dira lehen orduan Mercabilbaon
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EITB

Última actualización

Accidentado arranque de actividad en Mercabilbao, debido a un apagón que ha afectado esta lunes desde primera hora a la zona logística de Basauri. Los pabellones se han quedado sin luz, lo que ha obligado a realizar la mayoría de las compras sin electricidad.

El origen del problema parece estar en la infraestructura eléctrica del pabellón 3 de hortalizas. Había habido problemas ya anteriormente, y era por lo que en diciembre se pidió un nuevo equipo, que llegará presumiblemente la próxima semana.

El suministro se ha restablecido sobre las 07:00 horas, excepto en este pabellón que, según ha aclarado la dirección de Mercabilbao, ha sido aislado para que no afecte al resto.

"La gente comprando con luz de frente o linterna de teléfono móvil", explica a Radio Euskadi el frutero Gaizka Carazo. "Buscamos productos de primera clase y así no se puede trabajar", denuncia.

En general, los comerciantes que han estado allí haciendo sus compras se han mostrado indignados. "La cuarta o quinta vez que pasa es una vergüenza, es denunciable", ha lamentado el pescadero Gaizka Fernández de Zárate, quien además ha destacado que las pérdidas de hoy son "muy grandes". 

Basauri Electricidad Economía

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