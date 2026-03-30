Accidentado arranque de actividad en Mercabilbao, debido a un apagón que ha afectado esta lunes desde primera hora a la zona logística de Basauri. Los pabellones se han quedado sin luz, lo que ha obligado a realizar la mayoría de las compras sin electricidad.

El origen del problema parece estar en la infraestructura eléctrica del pabellón 3 de hortalizas. Había habido problemas ya anteriormente, y era por lo que en diciembre se pidió un nuevo equipo, que llegará presumiblemente la próxima semana.

El suministro se ha restablecido sobre las 07:00 horas, excepto en este pabellón que, según ha aclarado la dirección de Mercabilbao, ha sido aislado para que no afecte al resto.

"La gente comprando con luz de frente o linterna de teléfono móvil", explica a Radio Euskadi el frutero Gaizka Carazo. "Buscamos productos de primera clase y así no se puede trabajar", denuncia.

En general, los comerciantes que han estado allí haciendo sus compras se han mostrado indignados. "La cuarta o quinta vez que pasa es una vergüenza, es denunciable", ha lamentado el pescadero Gaizka Fernández de Zárate, quien además ha destacado que las pérdidas de hoy son "muy grandes".