Argindarrik gabe geratu dira lehen orduan Mercabilbaon

Erosketa gehienak elektrizitate barik egin behar izan dituzte Basauriko logistika gunean, astelehen honetako lehen orduan. Dirudienez, barazkien 3. pabilioian gorabehera bat izan da argindar azpiegiturarekin. 07:00ak aldera itzuli da argia, pabilioi horretara izan ezik.

MAM-eko argazkia: mercabilbao_

Mercabilbao, artxiboko irudia. Argazkia: Orain

EITB

Azken eguneratzea

Astelehen goiz gorabeheratsua izan dute Mercabilbaon, argindarrik gabe izan baitira Basauriko logistika gunean. Horren ondorioz, elektrizitaterik gabe egin behar izan dituzte lehen orduko erosketa gehienak.

Dirudienez, barazkien 3. pabilioian gorabehera bat izan da argindar azpiegiturarekin. Aurretik ere horrelako hainbat arazo izan dituzte, eta, horregatik, abenduan eskatu zuten tresneria berria; datorren astean helduko omen dira. Bitartean, neurriak hartuta zituzten baina ez dira nahikoak izan.

07:00ak aldera itzuli da elektrizitatea, pabilioi horretara izan ezik. Mercabilbaoren zuzendariek argitu dutenez, pabilioia isolatu dute, gorabeherak gainerakoetan eraginik izan ez dezan.

"Jendea kopeta-argia nahiz telefono mugikorreko linternarekin dabil erosketak egiten", azaldu dio Radio Euskadiri Gaizka Carazo fruta-dendariak. "Lehen mailako produktuekin dihardugu, eta horrela ez dago lan egiterik", salatu du.

Oro har, haserretuta izan dira erosketak egiten ibili diren dendariak. "Lauzpabost aldiz gertatu da, lotsagarria da, salagarria", deitoratu du Gaizka Fernandez de Zarate arrain-saltzaileak. Gainera, gaurko galerak "oso handiak" direla azpimarratu du. 

