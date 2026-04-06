La campaña de la renta empieza este martes en Álava y ya se podrán aceptar las propuestas de autoliquidación
La campaña de la renta comenzará este martes en Álava, cuando las personas contribuyentes ya podrán ver si Hacienda ha preconfeccionado su declaración, accediendo a la sede digital, y también aceptarla o modificarla.
Se espera que unas 202 576 personas hagan la declaración del IRPF en Álava, de las cuales cerca del 70 % obtendrán un resultado a devolver. Se calcula que habrá un saldo neto de 85 millones de euros a favor de los contribuyentes.
La modalidad más utilizada será la de 'Rentafácil', en la que la Hacienda elabora la propuesta a 147 928 contribuyentes, el 73 % del total.
La diputación enviará a los contribuyentes una carta de aviso en la que se comunica la confección de la propuesta y el resultado. Esta podrá aceptarse a partir de este martes y hasta el 7 de junio con la previsión de devolver el importe correspondiente en un plazo aproximado de 48 horas.
Asimismo, también podrán modificarla, añadiendo los rendimientos de alquiler de inmuebles para uso de vivienda habitual, las deducciones por alquiler de vivienda habitual, aportación a cuenta vivienda o donativos y la cuenta de domiciliación bancaria.Las confirmaciones de dichas propuestas podrán realizarse sin entrar en la sede electrónica de la Diputación Foral de Álava, es decir, sin necesidad de certificados digitales, desde el 7 de abril hasta el 17 de junio de 2026.
Otra modalidad de declaración es la de 'Rentared' que permite a cada contribuyente confeccionar su declaración desde su propio ordenador, mediante la descarga del programa de ayuda y el acceso con certificado digital.
La tercera forma es 'Rentaraba' con la presentación de las declaraciones por gestorías y asesorías, y en las oficinas de la Hacienda foral de Vitoria-Gasteiz, Llodio y Laguardia.
La campaña concluirá el 25 de junio.
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